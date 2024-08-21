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AH股新聞

21/08/2024 15:45

【歐盟加稅】中國商務部對原產於歐盟乳製品啟動反補貼調查

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國商務部網站今日發布公告，即日起對原產於歐盟的進口相
關乳製品進行反補貼立案調查，本次調查確定的補貼調查期為２０２３年４月１日至２０２４年
３月３１日，產業損害調查期為２０２０年１月１日至２０２４年３月３１日。相關乳製品具體
包括鮮乳酪（包括乳清乳酪）及凝乳，經加工的乳酪（無論是否磨碎或粉化），藍紋乳酪和婁地
青霉生產的帶紋理的其他乳酪，其他未列名的乳酪，未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳及稀奶油
（按重量計脂肪含量超過１０％）。
　　公告指，於２０２４年７月２９日收到中國奶業協會和中國乳製品工業協會（下稱「申請人
」）代表國內乳製品產業正式提交的反補貼調查申請，申請人請求對原產於歐盟的進口相關乳製
品進行反補貼調查，指相關產品接受了歐盟及其成員國政府的補貼，歐盟相關乳製品產業（企業
）可能受益的補貼項目共計２０項。商務部於２０２４年８月７日就有關反補貼調查事項向歐盟
政府發出磋商邀請，並於８月１４日與歐盟政府進行了磋商。經初步審查，商務部認為申請書包
含了反補貼調查立案所要求的內容及有關證據，因此決定自８月２１日起立案調查。
　　歐盟委員會在當地時間周二（２０日）預披露對中國產電動汽車反補貼調查終裁結果，比亞
迪（０１２１１）（深：００２５９４）、吉利（００１７５）和上汽集團
（滬：６００１０４）將被加徵的關稅稅率，分別從１７﹒４％、１９﹒９％和３７﹒６％下調
至１７％、１９﹒３％和３６﹒３％；１７家與歐盟調查合作的公司稅率則從２０﹒８％提高到
２１﹒３％；其他所有非合作公司稅率從３７﹒６％降至３６﹒３％。同時，特斯拉享受９％單
獨特殊反補貼稅率。歐盟２７成員國將在１０月底前對上述結果投票表決，歐盟委員會將於１０
月３０日前作出最終裁定。（ｓｌ）

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