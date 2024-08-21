《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２０日專訊》港交所（００３８８）公布，「滬股通」及「深股通」首十大

成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １０８５﹒３６

農業銀行 （６０１２８８） ７４６﹒００

中國核電 （６０１９８５） ７０２﹒９６

工商銀行 （６０１３９８） ６５７﹒１９

賽力斯 （６０１１２７） ５７０﹒１６

長江電力 （６００９００） ５３０﹒９５

紫金礦業 （６０１８９９） ５１４﹒３１

韋爾股份 （６０３５０１） ５０３﹒８９

工業富聯 （６０１１３８） ４７７﹒７６

建設銀行 （６０１９３９） ４１０﹒２２

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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立訊精密 （００２４７５） ６２４﹒２５

寧德時代 （３００７５０） ６１９﹒３３

中際旭創 （３００３０８） ６００﹒２４

美的集團 （０００３３３） ５９５﹒９８

比亞迪 （００２５９４） ５２２﹒９７

新易盛 （３００５０２） ４７７﹒８９

平安銀行 （０００００１） ４７７﹒３０

東方財富 （３０００５９） ４２２﹒９１

邁瑞醫療 （３００７６０） ３９５﹒５９

格力電器 （０００６５１） ３５２﹒５７

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（以上數字取小數點後兩個位）

