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AH股新聞

21/08/2024 07:52

《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２０日專訊》港交所（００３８８）公布，「滬股通」及「深股通」首十大
成交活躍股如下：
　
　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　貴州茅台　（６００５１９）　　１０８５﹒３６
　　農業銀行　（６０１２８８）　　　７４６﹒００
　　中國核電　（６０１９８５）　　　７０２﹒９６
　　工商銀行　（６０１３９８）　　　６５７﹒１９
　　賽力斯　　（６０１１２７）　　　５７０﹒１６
　　長江電力　（６００９００）　　　５３０﹒９５
　　紫金礦業　（６０１８９９）　　　５１４﹒３１
　　韋爾股份　（６０３５０１）　　　５０３﹒８９
　　工業富聯　（６０１１３８）　　　４７７﹒７６
　　建設銀行　（６０１９３９）　　　４１０﹒２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　立訊精密　（００２４７５）　　　６２４﹒２５
　　寧德時代　（３００７５０）　　　６１９﹒３３
　　中際旭創　（３００３０８）　　　６００﹒２４
　　美的集團　（０００３３３）　　　５９５﹒９８
　　比亞迪　　（００２５９４）　　　５２２﹒９７
　　新易盛　　（３００５０２）　　　４７７﹒８９
　　平安銀行　（０００００１）　　　４７７﹒３０
　　東方財富　（３０００５９）　　　４２２﹒９１
　　邁瑞醫療　（３００７６０）　　　３９５﹒５９
　　格力電器　（０００６５１）　　　３５２﹒５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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