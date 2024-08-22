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22/08/2024 07:53

《國企紅籌》金隅集團（２００９）控股股東擬最多１億人幣購Ａ股

　　《經濟通通訊社２２日專訊》金隅集團（０２００９）（滬：６０１９９２）公布，控股股
東北京國有資本運營管理計劃以５０００萬至１億元人民幣在１２個月內通過集中競價交易方式
增持Ａ股。
　　該集團指，控股股東增持股份比例合計不超過１％股權，擬增持股份的價格以股票二級市場
交易價格增持，不設置價格區間，擬增持股份乃基於對該集團未來發展的信心以及對公司投資價
值的認可，目前持４４﹒９３％股權。（ｗｈ）

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