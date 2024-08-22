《國企紅籌》中國建材（３３２３）附屬中材科技中期盈利跌６７％

《經濟通通訊社２２日專訊》中國建材（０３３２３）公布，附屬公司中材科技

（深：００２０８０）截至６月３０日止中期盈利４﹒６億元（人民幣．下同），跌６６﹒６％

，每股盈利２７﹒６９分。

該集團指，中材科技收入１０５億元，跌１４﹒８％，扣除非經常性損益之純利２﹒３億元

，跌８１％，加權平均淨資產收益率２﹒４９％，跌４﹒８６個百分點。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

