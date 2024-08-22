《國企紅籌》中國建材（３３２３）附屬中材科技中期盈利跌６７％

《經濟通通訊社２２日專訊》中國建材（０３３２３）公布，附屬公司中材科技
（深：００２０８０）截至６月３０日止中期盈利４﹒６億元（人民幣．下同），跌６６﹒６％
，每股盈利２７﹒６９分。
該集團指，中材科技收入１０５億元，跌１４﹒８％，扣除非經常性損益之純利２﹒３億元
，跌８１％，加權平均淨資產收益率２﹒４９％，跌４﹒８６個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【你點睇】烏軍攻入俄國庫爾斯克州近兩周，並炸毀兩座重要橋樑，你認為俄烏戰爭會否急劇惡化？► 立即投票
22/08/2024 07:53
《經濟通通訊社２２日專訊》中國建材（０３３２３）公布，附屬公司中材科技
（深：００２０８０）截至６月３０日止中期盈利４﹒６億元（人民幣．下同），跌６６﹒６％
，每股盈利２７﹒６９分。
該集團指，中材科技收入１０５億元，跌１４﹒８％，扣除非經常性損益之純利２﹒３億元
，跌８１％，加權平均淨資產收益率２﹒４９％，跌４﹒８６個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【你點睇】烏軍攻入俄國庫爾斯克州近兩周，並炸毀兩座重要橋樑，你認為俄烏戰爭會否急劇惡化？► 立即投票
上一篇新聞︰22/08/2024 07:53 《神州民企》萬科企業（０２２０２）獲對價２０億人幣擔保貸款
下一篇新聞︰22/08/2024 07:53 《國企紅籌》金隅集團（２００９）控股股東擬最多１億人幣購Ａ股
22/08/2024 07:53 《國企紅籌》上海石化（３３８）中期虧轉賺２８４萬人幣，不派息
22/08/2024 07:53 《國企紅籌》中廣核電力（０１８１６）中期盈利升２％，不派息
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
虛擬貨幣N
基金
MPF