《以舊換新》發改委出台方案推動能源重點領域大規模設備更新

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家發改委、國家能源局日前印發《能源

重點領域大規模設備更新實施方案》，提出到２０２７年，能源重點領域設備投資規模較

２０２３年增長２５％以上，重點推動實施煤電機組節能改造、供熱改造和靈活性改造「三改聯

動」，輸配電、風電、光伏、水電等領域實現設備更新和技術改造。



＊鼓勵併網運行超１５年風電場開展改造升級＊



《方案》提出，淘汰關停一批落後煤電機組，將一批符合條件的關停機組轉為應急備用電源

；加快火電數字化設計建造和智能化升級，建設智能電廠。重點推動高海拔、高地震烈度、重覆

冰、高寒地區、台風頻發區、內澇頻發區、山火頻發地區輸變電設備改造更新，提升電網設備防

災抗災能力。鼓勵北方地區各省份將清潔取暖設備納入大規模設備更新和消費品以舊換新行動方

案。加大能源重點領域設備更新和技術改造資金支持力度，引導金融機構加強對設備更新和技術

改造的支持，用好再貸款、財政貼息等支持政策，擴大製造業中長期貸款投放。

此外，推進風電和光伏設備更新與循環利用，鼓勵併網運行超過１５年或單台機組容量小於

１﹒５兆瓦的風電場開展改造升級；鼓勵單機容量大、技術先進的行業主流機型替代原有小容量

風電機組，支持綠色低碳材料、新型高塔技術、節地型技術、高效率及智能化風電機組應用，提

高單位土地面積的發電量；鼓勵通過高效光伏組件、逆變器等關鍵發電設備更新，提高光伏電站

發電能力；推進光伏組件回收處理與再利用技術發展。







