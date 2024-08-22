《駐京專電》２７款人形機器人亮相世界機器人大會，創歷屆之最

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》世界機器人大會２１日上午在北京經濟技

術開發區亦創國際會展中心開幕，將持續至８月２５日。大會以「共育新質生產力 共享智能新

未來」為主題，舉辦３天主論壇、２０餘場專題論壇。博覽會突出技術創新與應用成效，１６９

家企業將展出６００餘件創新產品，其中首發新品６０餘款。２７款人形機器人整機在博覽會亮

相，創歷屆之最。



＊工信部：中國機器人產業科技創新加速突破＊



工信部副部長辛國斌在開幕式上表示，近年來，中國機器人產業科技創新加速突破，多元信

息融合感知、人機自然交互等前沿技術不斷取得突破，減速器、控制器、伺服系統等關鍵部件日

益完善，焊接、噴塗等工業機器人，手術、物流等服務機器人，整機性能和安全水平持續提升。

同時，機器人產業規模持續壯大，中國已連續１１年成為全球最大工業機器人市場，近三年

新增裝機量佔全球一半以上，製造業機器人密度達到４７０台╱萬名工人，十年間增長近１９倍

。服務機器人在家庭服務、醫療康養等領域實現規模化應用。特種機器人在空海探索，應急救援

等領域發揮重要作用。

辛國斌表示，下一步，中國將繼續大力開展機器人基礎研究、關鍵核心技術攻關，積極完善

「機器人＋」應用體系，推動中國機器人產業高質量發展。



＊去年北京機器人產業總收入超２００億元，企業數量超４００家＊



北京市副市長靳偉在開幕式上介紹，２０２３年，北京機器人產業總收入超２００億元，企

業數量超過了４００家，其中，專精特新「小巨人」企業５０家，居全國首位。

他表示，未來，北京將持續激發產業創新活力，建設具身智能機器人創新中心，組建機器人

共享加工中心，支撐初創企業的技術迭代。同時，北京還將不斷加大應用場景的開放力度，全面

實施百項機器人新品工程和百種應用場景示範工程，率先探索醫療、養老、園林、農業、應急等

領域的「機器人＋」應用示範模式。

