《駐京專電》金監總局：正推進粵港澳大灣區保險服務中心建設

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家金監總局公布對政協提案的答覆。金

監總局表示，在推動粵港澳大灣區保險服務便利化方面，正在積極推進粵港澳大灣區保險服務中

心建設，為向大灣區內地居住或者工作的港澳居民及內地居民提供其合法持有港澳相關保單的售

後服務。經充分調研並廣泛聽取意見，目前已形成工作方案。



＊港澳保險機構直接跨境銷售與《保險法》存衝突＊



建議提及仿效債券通及滬港通等模式，讓香港保險公司在大灣區以試點形式銷售產品，並分

階段試點銷售不同類型保險產品的建議。對此，金融監管總局表示，目前，港澳保險機構未在內

地設立商業存在，直接向內地消費者跨境銷售保險產品的建議，以及港澳保險從業人員直接到內

地向客戶進行推銷及銷售產品的建議，與《中華人民共和國保險法》以及中國加入世貿組織承諾

等有關規定存在衝突。

金監總局表示，考慮到內地與港澳地區的保險市場在法律體系、監管制度、機構管理、產品

設計和銷售、消費者認知等方面存在較大差異，市場風險易交叉傳染，消費者權益保護難度較大

，現階段直接開展跨境保險通試點的時機尚不成熟。建議對推進粵港澳大灣區金融市場互聯互通

工作有重要的參考價值，金融監管總局將會同相關部門，在充分論證、綜合研判的基礎上研究跨

境保險通相關工作。

