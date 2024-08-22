《駐京專電》商務部：已收到汽車報廢更新補貼申請超６８萬份

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》商務部、財政部等７部門４月底印發了《

汽車以舊換新補貼實施細則》，對汽車報廢更新給予直達消費者的補貼支持。商務部新聞發言人

何亞東表示，相關政策實施３個多月來，成效逐步顯現，特別是近兩個月以來，補貼申請量快速

增長。截至今天中午，商務部汽車以舊換新信息平台已收到汽車報廢更新補貼申請超過６８萬份

，近一個月以來新增補貼申請約３４萬份。

何亞東稱，汽車報廢更新政策帶動報廢汽車回收量迅猛增長。１－７月，全國報廢汽車回收

３５０﹒９萬輛，同比增長３７﹒４％，其中５月、６月、７月分別同比增長５５﹒６％、

７２﹒９％和９３﹒７％。



＊報廢更新新能源汽車補貼提高到２萬元＊



近期，為進一步擴大政策效果，順應各方呼籲，黨中央、國務院決定拿出超長期特別國債資

金加力支持消費品以舊換新。在汽車以舊換新方面，主要有以下政策調整：一是提高標準。補貼

標準由報廢更新新能源汽車補貼１萬元（人民幣．下同）、報廢更新燃油車補貼７０００元，分

別提高到２萬元和１﹒５萬元。二是溯及過往。對符合條件的汽車報廢更新補貼申請，全部按照

新的補貼標準執行；已經發放的補貼，也會補齊差額部分。三是優化流程。會同相關部門優化補

貼申請審核、資金發放流程，努力讓消費者盡快拿到補貼。在開展汽車報廢更新的同時，還將指

導各地用好用足中央加力支持資金，合理制定出台汽車置換更新補貼政策。

