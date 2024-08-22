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AH股新聞

22/08/2024 16:32

《駐京專電》商務部：預計消費市場總體將延續回升向好態勢

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》商務部新聞發言人何亞東表示，今年以來
，消費市場總體呈現平穩增長態勢，隨著加力支持消費品以舊換新、促進服務消費高質量發展等
政策措施加快落實落地，各類促消費活動持續深入開展，預計消費市場總體將延續回升向好態勢

　　他指出，７月份社零總額３﹒７８萬億人民幣元，同比增長２﹒７％，增速較６月份加快
０﹒７個百分點。其中，商品零售額同比增長２﹒７％，增速較６月份加快１﹒２個百分點。主
要商品類別中，超六成商品零售額同比增速較６月份有所加快。
　
＊新能源汽車零售量同比增長３６﹒９％，滲透率達５１﹒１％＊
　
　　１－７月，實物商品網上零售額同比增長８﹒７％，佔社零總額比重達２５﹒６％。７月份
，新能源汽車零售量同比增長３６﹒９％，滲透率達５１﹒１％。限額以上單位體育娛樂用品、
通訊器材零售額同比分別增長１０﹒７％和１２﹒７％。
　　１－７月，服務零售額同比增長７﹒２％，增速比商品零售額快４﹒１個百分點，其中餐飲
收入增長７﹒１％，交通出行服務類、通訊信息服務類零售額保持兩位數增長。

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