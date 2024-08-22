《中國要聞》石四藥、一品紅等６家藥企串通投標被國家醫保局嚴處

《經濟通通訊社２２日專訊》國家醫保局２１日通報，在第七批國家組織藥品集中採購中，

發現鹽酸溴己新注射液的６家投標企業串通投標，造成醫保基金損失。目前，醫保部門已追回相

關醫保基金，６家企業全部列入國家藥品集採「違規名單」。

６家企業分別是廣州一品紅製藥（深：３００７２３）、石四藥集團（０２００５）、在新

三板上市的成都欣捷高新技術開發股份有限公司、仁合益康集團有限公司、上海旭東海普藥業有

限公司、江西億友藥業有限公司，以及占某澤、黃某棟、黃某銘、高某等自然人團夥成員和該藥

品部分代理商組織，他們都參與了串通投標。有關部門已對串通投標團夥、６家企業及有關人員

涉嫌違法犯罪問題開展調查。

目前，醫保部門已將相關企業串通投標造成多支出的資金追回至醫保基金。國家組織藥品聯

合採購辦公室已取消鹽酸溴己新注射液４家原中選企業的中選資格，並將６家企業全部列入國家

藥品集採「違規名單」，暫停其一定期限內參與國家藥品集採的資格。

《每日經濟新聞》早前報道，一品紅製藥的鹽酸溴己新水針劑因大降超過５０％，單價從

１７﹒８８元╱支降到８﹒２７元╱支。據測算，上述違約行為造成採購方損失約２﹒６６億元

，一品紅製藥已將損失金額全部退回，而一品紅去年的淨利潤為１﹒８５億元。（ｌｃ）



