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AH股新聞

22/08/2024 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：統一市場准入負面清單，動態調整

　　《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
中辦國辦出台完善市場准入制度意見
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
新華社２１日受權發布《中辦國辦關於完善市場准入制度的意見》。《意見》包含完善市場准入
負面清單管理模式、科學確定市場准入規則等十方面內容。《意見》提出，加強金融行業准入監
管，前瞻性部署新業態新領域市場准入體系，加強內外資准入政策協同聯動。
　
金融監管總局：引導培育更多耐心資本投硬科技
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家金融監督管理總局副局長肖遠企及相關部門負責人２１日在國新辦新聞發布會上就市場關心
的話題回應稱，將引導和培育更多長期資本、耐心資本投早、投小、投長期、投硬科技；研究以
金融資產投資公司平台，擴大股權投資試點範圍；研究提高保險資金投資創業投資基金比例。
　
能源重點領域大規模設備更新實施方案出爐
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家發改委辦公廳、國家能源局綜合司近日發布《能源重點領域大規模設備更新實施方案》，推
動能源重點領域大規模設備更新和技術改造，支撐建設新型能源體系，助力實現碳達峰碳中和目
標。
　
　
《上海證券報》
　
中辦國辦發布《關於完善市場准入制度的意見》
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中辦、國辦近日發布《關於完善市場准入制度的意見》，提出完善市場准入負面清單管理模式、
科學確定市場准入規則等十條舉措，旨在構建開放透明、規範有序、平等競爭、權責清晰、監管
有力的市場准入制度體系。
　
超千家Ａ股公司半年報「交卷」　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
Ａ股上市公司２０２４年半年報披露進入高峰期。據統計，截至８月２１日，已有１１０６家上
市公司交出今年上半年的「成績單」。其中，超５００家公司實現淨利潤同比增長，近百家公司
實現業績倍增，６０多家公司扭虧為盈。
　
金融監管總局：銀行保險抵御風險的「彈藥」非常充足
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
資產規模增長平穩，資產質量保持穩定，不良貸款率穩中有降，銀行和保險機構抵御風險的「彈
藥」非常充足。在８月２１日舉行的「推動高質量發展」系列主題新聞發布會上，金融監管總局
如是評價當前銀行業保險業運行狀況。
　
　
《證券時報》
　
統一市場准入負面清單，實行動態調整
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中辦、國辦《關於完善市場准入制度的意見》昨日發布。《意見》提出，完善市場准入負面清單
管理模式，科學確定市場准入規則，合理設定市場禁入和許可准入事項，加強內外資准入政策協
同聯動，優化新業態新領域市場准入環境，加大放寬市場准入試點力度等政策安排。
　
金融監管總局透露防風險強監管促發展新動向
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國新辦２１日舉行「推動高質量發展」系列主題新聞發布會，金融監管總局有關負責人在會上介
紹了當前在防風險領域的最新進展，以及推動落實機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管
、持續監管「五大監管」要求的具體思路。
　
國家推動大規模投資，更新能源重點領域設備
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家發改委、國家能源局日前發布《能源重點領域大規模設備更新實施方案》，明確將重點推動
實施煤電機組節能改造、供熱改造和靈活性改造「三改聯動」，輸配電、風電、光伏、水電等領
域實現設備更新和技術改造。（ｌｃ）

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