《鍾之日記》小米績後風騷，內銀繼續上衝

《鍾之日記》８月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



聯儲局上月議息政策會議紀錄增強９月減息的希望，香江魚缸今早高開過百點，盤中雖一度

輕微倒跌，但很快便止跌回升，午後升幅擴大，收報１７６４１，升２４９點或升１﹒４％，主

板成交逾９７４億元。

祖國股市卻繼續弱勢，滬綜指全日收跌０﹒２７％，連跌三個交易日，報２８４８﹒７７點

，深成指跌幅達０﹒８％，創業板指軟０﹒７６％，齊齊創今年２月以來低。兩市成交額稍回升

，錄５４９１億元人民幣，較上個交易日增７﹒８％，但仍低於６０００億元人民幣水平。



＊小米績後飆９％，升電動車交付目標＊



小米（０１８１０）昨公布第二季收入８８９億元人民幣，升逾三成，創２０２１年以來最

快增幅；經調整淨利潤多賺２０％至６１﹒８億元人民幣，兩者均遠超預期；另第二季包括智能

電動車等創新業務收入為６４億元，毛利率１５﹒４％；同期智能手機收入亦按年升２７％。創

始人雷軍讚該份業績為「史上最出色」。

花旗研報指，小米第二季業績超預期，電動車業務表現有驚喜，預計股價將會做出正面反應

。將小米２０２４至２０２６年經調整淨利潤預測分別上調１３％、３０％和１７％，維持「買

入」評級，目標價由２２﹒４元升至２２﹒７元。美銀亦指小米第二季電動車交付和核心業務表

現穩健，將公司２０２４至２０２６年的盈利預測上調２０％至６９％，上調目標價２５﹒７％

至２２元，評級由「中性」上調至「買入」。

根據小米披露的造車收入，粗略推算小米季內每賣一輛ＳＵ７，平均虧損仍超過６萬元人民

幣。雷軍對此回應稱，小米汽車還在投入期，財務表現還是不錯的。當業務到達一定規模，相信

將很容易做到收支平衡。

小米管理層並表示，Ｘｉａｏｍｉ ＳＵ７第二季交付２﹒７３萬輛，是首個完整交付季度

，現正全力提升產能，預計１１月提前完成累計交付１０萬輛目標，並將今年目標上調至１２萬

輛。

小米股價績後勁揚，盤中曾升至１９﹒２元近三個月高，全日漲９％。



＊金監總局加持，內銀繼續上揚＊



國家金融監督管理總局副局長肖遠企昨日在新聞發布會上表示，今年上半年，銀行處置不良

資產１﹒４萬億元人民幣。７月末銀行貸款撥備覆蓋率２１６﹒７％，即貸款損失準備是不良貸

款的兩倍多。截至上半年底，銀行資本充足率１５﹒５３％，保險公司綜合償付能力和核心償付

能力充足率分別為１９５﹒５％、１３２﹒４％。肖遠企認為，銀行和保險機構抵禦風險的「彈

藥」還是非常充足。

同一場合，金監總局統計與風險監測司司長廖媛媛表示，近年來中國商業銀行淨利潤增速放

緩，主要是受到了貸款利率的持續下降，淨息差不斷收窄的影響。不過，目前商業銀行盈利水平

仍處於一個合理區間。上半年銀行淨利潤同比增０﹒４％，仍然實現了淨利潤的正增長。

在Ａ股市場，中建工三大銀行再創歷史新高，Ｈ股亦不弱，農業銀行（０１２８８）升近

２％，交通銀行（０３３２８）升１﹒３％，中國銀行（０３９８８）、建設銀行

（００９３９）齊升１％，工商銀行（０１３９８）升０﹒８６％。



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