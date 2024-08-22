《Ａ股動向》今年Ａ股退市公司或逼近５０家，刷新去年４５家紀錄

《經濟通通訊社２２日專訊》據《彭博》報道，繼Ａ股去年出現創紀錄退市潮後，今年退市

公司數勢將再創新高。

數據顯示，今年截至８月２１日，Ａ股已有４０家公司摘牌，此外還有９家公司收到交易所

擬終止股票上市的事先告知書，等待最後摘牌的通知。這意味著，今年Ａ股退市公司可能逼近

５０家，勢將超過去年４５家的歷史紀錄。

報道稱，今年中國決策層在新「國九條」中強調加大退市監管力度，疊加經濟持續低迷損害

投資者情緒，易受股票退市衝擊的小型股和可轉債整體重挫。投資者出於對自身權益保障的擔憂

連續賣出，中小上市公司融資進一步受限。



＊業界籲完善賠償制度，減輕嚴格退市的負面影響＊



大面積退市下如何保護投資者以及應對小型股拋售等外溢風險的影響，成為監管層面臨的考

驗。酷望投資總經理楊如意表示：「進一步完善賠償制度，作為退市過程中的一個必要環節，將

使得退市制度更大程度的發揮作用，也能減輕嚴格退市對市場情緒造成的負面影響。」

根據監管規定，終止上市後公司股票將進入全國中小企業股份轉讓系統掛牌轉讓，而涉及重

大違法違規行為的上市公司退市，投資者可通過先行賠付、責令回購或訴訟等途徑維護權益。但

彭博認為這些措施對於市場脆弱信心或仍遠遠不夠。（ｒｙ）

