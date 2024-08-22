《中國要聞》李強會見普京：願與俄方不斷拓展全方位互利合作

《經濟通通訊社２２日專訊》正在俄羅斯訪問的中國國務院總理李強當地時間周四（２１日

）在莫斯科克里姆林宮會見俄羅斯總統普京。

李強表示，中俄關係穩定發展，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區乃至世

界的和平、穩定、繁榮。中方願同俄方一道，保持雙邊關係良好發展勢頭，不斷拓展全方位互利

合作，取得更多務實成果。

李強指出，當前新一輪科技革命和產業變革深入推進，蘊藏著巨大發展機遇。中方願同俄方

在鞏固傳統領域合作的同時，努力開拓新興領域合作，更加重視用科技創新、產業創新驅動合作

，不斷培育新的經濟增長點。李強並指，雙方要持續深化文旅、教育、青年、地方等交流合作，

促進兩國人民更加相知相親，讓中俄友好事業代代傳承。



＊聯合公報：深化金融領域合作，擴大相互投資規模＊



《新華社》今日刊登的中俄總理第二十九次定期會晤聯合公報顯示，雙方指出，中俄關係具

有不結盟、不對抗、不針對第三國的性質。鞏固中俄關係是雙方基於兩國和兩國人民廣泛共同的

根本利益作出的戰略選擇，不受國際風雲變幻影響。

金融方面，進一步深化金融領域務實合作對保障中俄貿易穩定具有重要意義，將繼續深化雙

方金融機構、銀行間理解和對話交流，暢通中俄正常貿易結算渠道。雙方商定，支持在雙邊貿易

、投資、信貸及其他經貿活動中保持業已達成的高水平本幣結算比例；鞏固和發展支付結算基礎

設施，包括在對方國家開設代理帳戶和分支機構。

此外，雙方支持擴大相互投資規模，落實互利合作項目。雙方商定加強裝備製造、交通、物

流和基礎設施、農業、林業、建築業、化工、輕工業、採礦業、能源、創新與科學應用、旅遊、

體育、可持續發展和氣候變化等領域投資合作；繼續就升級《中華人民共和國政府和俄羅斯聯邦

政府關於促進與相互保護投資協定》進行磋商，爭取盡快完成並於年內簽署。（ｊｑ）

