【歐盟加稅】上汽：銷量波動將全力回補，今年歐洲銷量不會低去年

《經濟通通訊社２２日專訊》歐盟委員會在當地時間８月２０日預披露對中國產電動汽車反

補貼調查終裁結果，上汽集團（滬：６００１０４）徵收稅率由３７﹒６％下調至３６﹒３％。

上汽集團昨日在微信公眾號回應稱，歐委會計劃最晚於１０月３０日做出最終裁定，針對歐

委會的認定，將視事態發展，採取進一步的法律措施，積極維護自身權益。

上汽集團表示，受歐美海外施壓等因素影響，今年上汽整體銷量出現短期波動。上汽集團表

示，將克服短期影響，全力回補，力爭實現銷量逐月環比連增。近日召開的２０２４年第一次臨

時股東大會上，上汽集團總裁賈健旭明確表示：「今年上汽在歐洲的銷量不會比去年低，上汽自

主品牌ＭＧ的ＨＥＶ產品馬上會進入歐洲；現在市場對ＨＥＶ車的熱情超乎我們的想象，有些訂

單要到明年一季度才能交付。」

歐盟委員會對上汽集團徵收的稅率已經有過兩次更改。今年６月１２日，歐盟委員會發布反

補貼初裁預披露，為上汽集團計算出３８﹒１％的補貼率。針對初裁預披露中存在的計算錯誤，

上汽集團提交抗辯。７月４日，歐盟委員會正式公布初裁結果，宣布稅率為３７﹒６％，並據此

採取臨時性措施。７月１９日，應上汽集團要求，在布魯塞爾歐盟總部召開的專題聽證會上，上

汽集團正式提交法律抗辯意見。８月９日，商務部表示，已將歐盟電動汽車臨時反補貼措施訴諸

世界貿易組織（ＷＴＯ）爭端解決機製。

上汽集團認為，自由貿易和公平競爭是促進全球經濟繁榮和可持續發展的關鍵，反對人為設

置貿易壁壘，呼籲維護公平競爭市場環境。

