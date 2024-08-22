《中國要聞》國安部：多間中企受境外黑客攻擊，避免使用弱口令

《經濟通通訊社２２日專訊》中國國家安全部今日在微信公眾號發文表示，近期工作發現，

有企業及公司的密碼被境外黑客破解及進行網絡攻擊，洩漏個人私隱資料，甚至為重點涉密部門

帶來洩密風險。

在某境外論壇上出現中國某企業的內部數據，數據內容包含該企業多個合作客戶姓名、身份

證號、家庭住址以及手機號碼等個人隱私信息，如落入不法分子手中將造成嚴重安全隱患。經核

查，該數據之所以被竊取，是因為企業網絡管理員在開展運維測試後，未及時刪除測試帳號，而

該帳號恰好具備管理員權限且口令極易猜解，為「ａｄｍｉｎ＋連續數字」，成為該企業信息安

全維護的一大漏洞，一些客戶的數據由此洩露。

另外，亦有某單位的郵箱被黑客竊取，事後發現該郵箱為單位公用郵箱，為方便工作人員使

用，登錄密碼為單位對外辦公的固話號碼且長期未修改，導致郵箱密碼被境外黑客猜解，進而郵

件數據被竊取。

有跨境物流公司位於港口的監控系統遭黑客人侵，調查發現該公司監控系統的管理員帳號密

碼為出廠默認的弱口令密碼，數月前境外黑客開展密碼「撞庫」攻擊，成功登錄監控系統，獲取

了監控系統操控攝像頭權限，通過高清攝像頭監控目標海域情況，給國家安全帶來風險隱患。

國家安全部提示，數字化時代，有關單位和個人應提高信息安全意識，履行網絡安全義務，

增強網絡防護，避免使用弱口令，防止數據被竊取、洩露，影響國家安全。（ｊｑ）

