《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０１％，人民幣中間價四連升

《經濟通通訊社２２日專訊》美聯儲最新議息紀錄放鴿，而且最新公布的就業增幅遭下修，

令美元下探逾一年低，人民幣外部壓力繼續緩解，中間價保持升勢。今日人民幣兌一美元中間價

報７﹒１２２８，四連升，創近兩個月新高。滬深股市三大指數變現分化，滬指低開０﹒０１％

，報２８５６﹒２點，深成指高開０﹒０６％、創業板高開０﹒０８％。

人行今日進行３５９３億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠２１８４億元，本周連

續四個交易日共收水５８８６億元。

另外，官媒《證券時報》引述中指研究院統計，目前全國約６０城表態支持國企收購存量房

用作保障房，其中超２５城發布徵集公告，深圳、長沙、重慶等一二線城市也已跟進。專家認為

，下半年各地收儲工作節奏將會進一步加快，尤其是在梳理庫存房源、明確入圍標準等方面會有

積極的動作。

但有分析人士擔心，國企收儲的推進可能會面臨挑戰，包括收儲價格、供需錯配等，比如在

一些房企庫存壓力大、出售意願較強的城市，保障房需求相對有限，國企收儲規模可能較小；而

在一些保障房需求相對強烈的城市，市場庫存水平可能也不高，房企折價出售存量房的意願也相

對較低。（ｒｙ）

