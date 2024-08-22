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AH股新聞

22/08/2024 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０１％，人民幣中間價四連升

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美聯儲最新議息紀錄放鴿，而且最新公布的就業增幅遭下修，
令美元下探逾一年低，人民幣外部壓力繼續緩解，中間價保持升勢。今日人民幣兌一美元中間價
報７﹒１２２８，四連升，創近兩個月新高。滬深股市三大指數變現分化，滬指低開０﹒０１％
，報２８５６﹒２點，深成指高開０﹒０６％、創業板高開０﹒０８％。
　　人行今日進行３５９３億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠２１８４億元，本周連
續四個交易日共收水５８８６億元。
　　另外，官媒《證券時報》引述中指研究院統計，目前全國約６０城表態支持國企收購存量房
用作保障房，其中超２５城發布徵集公告，深圳、長沙、重慶等一二線城市也已跟進。專家認為
，下半年各地收儲工作節奏將會進一步加快，尤其是在梳理庫存房源、明確入圍標準等方面會有
積極的動作。
　　但有分析人士擔心，國企收儲的推進可能會面臨挑戰，包括收儲價格、供需錯配等，比如在
一些房企庫存壓力大、出售意願較強的城市，保障房需求相對有限，國企收儲規模可能較小；而
在一些保障房需求相對強烈的城市，市場庫存水平可能也不高，房企折價出售存量房的意願也相
對較低。（ｒｙ）

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