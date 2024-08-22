《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒０４％，遊戲、傳媒股續回吐

《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股三大指數除滬綜指外今早小幅高開，半日收市時又全面告

跌，滬綜指半日悶跌０﹒０４％，深成指及創業板指跌０﹒４８％。兩市半日成交３３６８億元

（人民幣．下同），較上日（２１日）同時段成交增近６％。

銀行股昨日稍回軟，今日又重拾升勢。中國銀行（滬：６０１９８８）、建設銀行

（滬：６０１９３９）、工商銀行（滬：６０１３９８）續創歷史新高，上海銀行

（滬：６０１２２９）、郵儲銀行（滬：６０１６５８）則創年內新高，寧波銀行

（深：００２１４２）、杭州銀行（滬：６００９２６）均漲２％。

國家金融監督管理總局統計與風險監測司司長廖媛媛昨表示，受貸款利率下降及淨息差不斷

收窄的，近年來中國商業銀行淨利潤增速放緩，不過，目前商業銀行盈利水平仍處於一個合理區

間。金監總局副局長肖遠企補充，截至上半年底，銀行資本充足率１５﹒５３％，保險公司綜合

償付能力和核心償付能力充足率分別為１９５﹒５％、１３２﹒４％。由此可見，銀行和保險機

構抵禦風險的「彈藥」還是非常充足的。



＊黑悟空耐力欠奉，遊戲板塊挫２﹒６％＊



國產３Ａ遊戲《黑神話：悟空》上市後吸全球玩家注目，相關話題連日來霸榜社交媒體，多

家Ａ股上市公司紛紛回應與該遊戲的相關業務信息，冀為自家股價表現添一把火。不過黑神話概

念似乎耐力欠缺，昨日下午遊戲板塊回軟後今早續回吐，指數跌２﹒６％；傳媒娛樂指數半日跌

近１﹒９％。

浙版傳媒（滬：６０１９２１）作為遊戲出版單位，過去兩個交易日股價漲停，公司昨公告

指，其為杭州遊科互動科技有限公司提供遊戲內容審讀、網絡遊戲版號申請及出版服務，獲取出

版收入不超過１００萬元，也不參與遊戲收益分成。浙版傳媒盤中跌停，半日收挫近８％。

（ｒｙ）

