《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒０３％，互聯網、日用消費跌幅擴

《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股市場午後仍跌，滬綜指軟０﹒０３％，報２８５５﹒６７
點，滬深３００指數跌０﹒０２％，深成指跌０﹒２８％，創業板指跌０﹒１３％。上海Ｂ股跌
０﹒２９％，深圳Ｂ股挫１﹒１１％。互聯網、日用品、酒店餐飲等跌幅擴。交投淡，兩市成交
約３８００億元人民幣。（ｒｙ）
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22/08/2024 13:48
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