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AH股新聞

22/08/2024 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒２７％三連跌，成交稍增銀行股強

　　《經濟通通訊社２２日專訊》隔夜美股上升，日韓股市亦漲，Ａ股卻低開低走，滬綜指全日
收跌０﹒２７％，連跌三個交易日，報２８４８﹒７７點，深成指跌幅達０﹒８％，創業板指軟
０﹒７６％，齊齊創今年２月以來低。兩市成交額稍回升，錄５４９１億元（人民幣．下同），
較上個交易日增３９６億或７﹒８％，但仍低於６０００億元水平。遊戲股集體調整，人形機器
人、日用消費等跌幅靠前。銀行股昨日稍回軟，今日恢復狀態，全日護盤。
　　「市場情緒極度低迷，今天全靠銀行股護盤才沒有跌太多。」華東一券商人士稱，７月經濟
數據疲弱，消費復甦整體偏弱，短期市場行情難有起色，須待美聯儲降息和穩增長政策發布市場
情緒或有轉折。
　　中國銀行（滬：６０１９８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）、工商銀行
（滬：６０１３９８）再創歷史新高，上海銀行（滬：６０１２２９）、郵儲銀行
（滬：６０１６５８）等創年內新高，滬農商行（滬：６０１８２５）漲３％，杭州銀行
（滬：６００９２６）漲２﹒７％。
　　遊戲科學開發的《黑神話：悟空》全球大賣，周二（２０日）上線後就登上遊戲平台
Ｓｔｅａｍ榜首，遊戲及傳媒娛樂股隨即走出大漲行情，今日相關板塊集體調整，出版方浙版傳
媒（滬：６０１９２１）跌停，間接持有遊戲科學少量股份的華誼兄弟（深：３０００２７）挫
１３﹒２％，國脈文化（滬：６００６４０）跌８％，凱撒文化（深：００２４２５）跌７％，
完美世界（深：００２６２４）跌６﹒８％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３３１３﹒１４　－０﹒２６　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２８４８﹒７７　－０﹒２７　　　　２３０１﹒２４　　
　　上證Ａ股指數　　２９８５﹒６８　－０﹒２７　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８１６２﹒１７　－０﹒８２　　　　３１９０﹒２９　　
　　深圳創業板指數　１５４６﹒６３　－０﹒７６　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３０﹒９１　　－０﹒４２　　　　　０﹒７９　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０６７﹒２４　－１﹒５２　　　　　０﹒６６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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