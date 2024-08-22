《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒２７％三連跌，成交稍增銀行股強

《經濟通通訊社２２日專訊》隔夜美股上升，日韓股市亦漲，Ａ股卻低開低走，滬綜指全日

收跌０﹒２７％，連跌三個交易日，報２８４８﹒７７點，深成指跌幅達０﹒８％，創業板指軟

０﹒７６％，齊齊創今年２月以來低。兩市成交額稍回升，錄５４９１億元（人民幣．下同），

較上個交易日增３９６億或７﹒８％，但仍低於６０００億元水平。遊戲股集體調整，人形機器

人、日用消費等跌幅靠前。銀行股昨日稍回軟，今日恢復狀態，全日護盤。

「市場情緒極度低迷，今天全靠銀行股護盤才沒有跌太多。」華東一券商人士稱，７月經濟

數據疲弱，消費復甦整體偏弱，短期市場行情難有起色，須待美聯儲降息和穩增長政策發布市場

情緒或有轉折。

中國銀行（滬：６０１９８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）、工商銀行

（滬：６０１３９８）再創歷史新高，上海銀行（滬：６０１２２９）、郵儲銀行

（滬：６０１６５８）等創年內新高，滬農商行（滬：６０１８２５）漲３％，杭州銀行

（滬：６００９２６）漲２﹒７％。

遊戲科學開發的《黑神話：悟空》全球大賣，周二（２０日）上線後就登上遊戲平台

Ｓｔｅａｍ榜首，遊戲及傳媒娛樂股隨即走出大漲行情，今日相關板塊集體調整，出版方浙版傳

媒（滬：６０１９２１）跌停，間接持有遊戲科學少量股份的華誼兄弟（深：３０００２７）挫

１３﹒２％，國脈文化（滬：６００６４０）跌８％，凱撒文化（深：００２４２５）跌７％，

完美世界（深：００２６２４）跌６﹒８％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３１３﹒１４ －０﹒２６

上證綜合指數 ２８４８﹒７７ －０﹒２７ ２３０１﹒２４

上證Ａ股指數 ２９８５﹒６８ －０﹒２７

深證成份指數 ８１６２﹒１７ －０﹒８２ ３１９０﹒２９

深圳創業板指數 １５４６﹒６３ －０﹒７６

上證Ｂ股指數 ２３０﹒９１ －０﹒４２ ０﹒７９

深證Ｂ股指數 １０６７﹒２４ －１﹒５２ ０﹒６６

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