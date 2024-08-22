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AH股新聞

22/08/2024 10:33

《Ａ股焦點》銀行股續走高，金監總局稱銀行盈利水平處合理區間

　　《經濟通通訊社２２日專訊》銀行股早盤逆市走高，中國銀行（滬：６０１９８８）、建設
銀行（滬：６０１９３９）再創歷史新高，上海銀行（滬：６０１２２９）、郵儲銀行
（滬：６０１６５８）創年內高，杭州銀行（滬：６００９２６）、寧波銀行
（深：００２１４２）均漲２％，工商銀行（滬：６０１３９８）、北京銀行
（滬：６０１１６９）、成都銀行（滬：６０１８３８）、中信銀行（滬：６０１９９８）紛紛
向上。
　　國家金融監督管理總局統計與風險監測司司長廖媛媛昨日在新聞發布會上表示，近年來中國
商業銀行淨利潤增速放緩，主要是受到了貸款利率的持續下降，淨息差不斷收窄的影響。不過，
目前商業銀行盈利水平仍處於一個合理區間。上半年銀行淨利潤同比增０﹒４％，仍然實現了淨
利潤的正增長。
　　國家金融監督管理總局副局長肖遠企表示，今年上半年，銀行處置不良資產１﹒４萬億元人
民幣。７月末銀行貸款撥備覆蓋率２１６﹒７％，即貸款損失準備是不良貸款的兩倍多。截至上
半年底，銀行資本充足率１５﹒５３％，保險公司綜合償付能力和核心償付能力充足率分別為
１９５﹒５％、１３２﹒４％。肖遠企認為，銀行和保險機構抵禦風險的「彈藥」還是非常充足
。（ｒｙ）
　
　

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