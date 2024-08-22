  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

22/08/2024 11:14

《Ａ股焦點》上市公司緊跟黑悟空熱點，股價表現分化

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國產遊戲《黑神話：悟空》上市後吸全球玩家注目，並成功引
爆資本市場，多家Ａ股上市公司紛紛回應與該遊戲的相關業務信息，冀為自家股價表現添一把火

　　利亞德（深：３００２９６）昨在互動平台表示，公司為《黑神話：悟空》製作團隊提供空
間計算－－定位捕捉技術服務支持，遊戲通過掃描真實寺廟、佛像等，製作出逼真的物體、建築
和景觀圖形，結合光線追蹤技術，創造出真人級別的圖形和畫面。利亞德現價升１﹒３％，報
４﹒７３元（人民幣．下同）。
　　漢儀股份（深：３０１２７０）表示，公司與遊戲聯合開發的定製字體－－漢儀黑神話已應
用到遊戲界面，近期將正式發布並對外銷售。漢儀股份暫升１％。
　
＊浙版傳媒、中信出版等現回吐＊
　
　　至於浙版傳媒（滬：６０１９２１）連續兩日漲停，公司昨公告指，作為《黑神話：悟空》
的出版單位，浙版傳媒為杭州遊科互動科技有限公司提供遊戲內容審讀、網絡遊戲版號申請及出
版服務，獲取出版收入不超過１００萬元，不參與遊戲收益分成。公司股價今日即現回吐，跌逾
８％。
　　中信出版（深：３００７８８）和華誼兄弟（深：３０００２７）分別跌１％及１１％，前
者將為遊戲出版設定集，後者持有遊戲科學早期投資方英雄互娛５﹒１７％股權。（ｒｙ）

《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

烏克蘭反攻俄，戰線打到非洲

21/08/2024 17:49

大國博弈

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金