《Ａ股焦點》上市公司緊跟黑悟空熱點，股價表現分化

《經濟通通訊社２２日專訊》國產遊戲《黑神話：悟空》上市後吸全球玩家注目，並成功引
爆資本市場，多家Ａ股上市公司紛紛回應與該遊戲的相關業務信息，冀為自家股價表現添一把火
。
利亞德（深：３００２９６）昨在互動平台表示，公司為《黑神話：悟空》製作團隊提供空
間計算－－定位捕捉技術服務支持，遊戲通過掃描真實寺廟、佛像等，製作出逼真的物體、建築
和景觀圖形，結合光線追蹤技術，創造出真人級別的圖形和畫面。利亞德現價升１﹒３％，報
４﹒７３元（人民幣．下同）。
漢儀股份（深：３０１２７０）表示，公司與遊戲聯合開發的定製字體－－漢儀黑神話已應
用到遊戲界面，近期將正式發布並對外銷售。漢儀股份暫升１％。
＊浙版傳媒、中信出版等現回吐＊
至於浙版傳媒（滬：６０１９２１）連續兩日漲停，公司昨公告指，作為《黑神話：悟空》
的出版單位，浙版傳媒為杭州遊科互動科技有限公司提供遊戲內容審讀、網絡遊戲版號申請及出
版服務，獲取出版收入不超過１００萬元，不參與遊戲收益分成。公司股價今日即現回吐，跌逾
８％。
中信出版（深：３００７８８）和華誼兄弟（深：３０００２７）分別跌１％及１１％，前
者將為遊戲出版設定集，後者持有遊戲科學早期投資方英雄互娛５﹒１７％股權。（ｒｙ）
《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇