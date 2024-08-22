《Ａ股焦點》上市公司緊跟黑悟空熱點，股價表現分化

《經濟通通訊社２２日專訊》國產遊戲《黑神話：悟空》上市後吸全球玩家注目，並成功引

爆資本市場，多家Ａ股上市公司紛紛回應與該遊戲的相關業務信息，冀為自家股價表現添一把火

。

利亞德（深：３００２９６）昨在互動平台表示，公司為《黑神話：悟空》製作團隊提供空

間計算－－定位捕捉技術服務支持，遊戲通過掃描真實寺廟、佛像等，製作出逼真的物體、建築

和景觀圖形，結合光線追蹤技術，創造出真人級別的圖形和畫面。利亞德現價升１﹒３％，報

４﹒７３元（人民幣．下同）。

漢儀股份（深：３０１２７０）表示，公司與遊戲聯合開發的定製字體－－漢儀黑神話已應

用到遊戲界面，近期將正式發布並對外銷售。漢儀股份暫升１％。



＊浙版傳媒、中信出版等現回吐＊



至於浙版傳媒（滬：６０１９２１）連續兩日漲停，公司昨公告指，作為《黑神話：悟空》

的出版單位，浙版傳媒為杭州遊科互動科技有限公司提供遊戲內容審讀、網絡遊戲版號申請及出

版服務，獲取出版收入不超過１００萬元，不參與遊戲收益分成。公司股價今日即現回吐，跌逾

８％。

中信出版（深：３００７８８）和華誼兄弟（深：３０００２７）分別跌１％及１１％，前

者將為遊戲出版設定集，後者持有遊戲科學早期投資方英雄互娛５﹒１７％股權。（ｒｙ）

