《打擊貪腐》招行前副行長丁偉受查，中央巡視招商局後落馬第二人

《經濟通通訊社２２日專訊》中紀委國家監委網站昨（２１日）通報，招商銀行股份有限公

司（０３９６８）（滬：６０００３６）原黨委委員、副行長丁偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接

受招商局集團紀委和青海省海東市監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，６７歲的丁偉早年在工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）工作，

曾任工行杭州金融管理學院教務處科長、副處長、處長、杭州金融培訓中心培訓部主任等職務，

至１９９６年１２月加入招商銀行，歷任杭州分行辦公室主任兼營業部總經理、杭州分行行長助

理、杭州分行副行長、南昌支行行長、南昌分行行長、總行人力資源部總經理、總行行長助理等

職務。２００８年４月，丁偉出任招商銀行副行長，至２０１７年５月因工作原因辭任，當時招

商銀行董事會對丁偉在任職期間為公司作出的貢獻給予高度評價並致以衷心感謝。

此後丁偉曾出任招銀網絡科技有限公司及招銀雲創科技有限公司董事長，並以該身份多次參

加公開活動。天眼查信息顯示，招銀網絡科技、招銀雲創均為招銀前海控股成員，後者為招銀國

際金融控股有限公司的全資子公司。

丁偉於２０１９年５月退休，不過自２０２１年６月起又成為恒豐銀行外部監事。丁偉還曾

兼任中銀國際證券獨立董事、尚正基金獨立董事、復星保德信人壽保險公司獨立董事、吉林銀行

獨立董事等職務。

近期招商局集團金融反腐持續深入，在丁偉受查前，招商局集團深圳市招商平安資產管理有

限責任公司原黨委書記、總經理陳明理於８月７日被通報受查，是２０２３年底中央巡視招商局

後該集團紀委公布的首個案例。（ｓｌ）

