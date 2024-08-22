《神州債市》人行主管媒體釐清誤區後債市回溫，國債期貨漲幅擴大

《經濟通通訊社２２日專訊》內地債券市場交易活躍度近兩日顯著下降，市場成交量萎縮。

人民銀行主管媒體《金融時報》昨午發文釐清債市「三大認識誤區」，並指一些金融機構在人行

提示債市風險後「一刀切」暫停國債交易，是對人行意圖的誤讀。官方發聲後，內地債市今早整

體成交逐步修復，不過收益率漲跌不一，中短券走勢稍強，收益率走低幅度在１－３個基點；國

債期貨市場上３０年主力合約早盤漲逾０﹒５％領先，午後漲幅進一步擴大，１０年期、５年期

、２年期主力合約同漲。從成交看，１０年利率債活躍度較前幾日恢復不少，７年及３０年國債

成交亦有所增加。



＊市場關注臨近月末資金緊勢擾動＊



交易人士表示，此前近乎「冰凍」的債市流動性有望逐步改善，債市交投情緒亦料回溫，不

過短期月末近資金面偏緊及地方債供給等因素擾動下，債市大幅走強存一定阻力，料短期維持震

盪概率較大，繼續關注大行及監管動向。

《金融時報》的文章引述中國銀行間市場交易商協會副秘書長徐忠表示，人行對長期國債利

率的風險提示，是為了遏制羊群效應導致長期國債利率單邊下行可能潛藏的系統性風險，並未設

置長期國債利率區間，這與一些國家實施非常規貨幣政策控制國債收益率曲線是不同的。

招商證券固收研究團隊認為，人行本次發文，通過加強與市場的溝通，從而增強監管政策透

明度，機構觀望情緒有望緩和，從而驅動了上日尾盤債市的上漲。（ｓｌ）

