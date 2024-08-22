【ＦＯＣＵＳ】「最出色」業績驚艷四方，小米仍臨最大軟肋

【ＦＯＣＵＳ】游走在「日賺７０００萬元」和「每車虧損６萬元」之間的小米

（０１８１０），周三（２１日）傍晚公布第二季業績，獲創始人雷軍讚為「史上最出色」。「

雙業務」同時發力，帶動上季營收錄８８９億元（人民幣．下同）紀錄新高，股價周四（２２日

）半日飆逾８％創月高。而繼智能手機出貨量穩居全球第三後，公司下一目標是電動汽車進軍全

球前五。不過，造車毛利率後發先至引人艷羡之餘，眼前最大的軟肋直指交付能力。



＊ＳＵ７鎖定訂單料需等待至少２４周＊



自３月底正式推出首款電動汽車ＳＵ７，於首個完整季度（４－６月），小米累計交付新車

２﹒７３萬輛；智能汽車業務收入錄６４億元，淨虧損１８億元。相比行業大佬比亞迪

（０１２１１）、特斯拉、理想（０２０１５），同期分別交付近９８﹒３萬輛、４４﹒３萬輛

、１０﹒８萬輛，小米追求「規模」效應之路，無疑任重而道遠。

驚艷的是，其首次揭盅的造車毛利率達１５﹒４％，跑贏一早起步的造車新勢力小鵬

（１４％）和蔚來（９﹒２％），但就低於比亞迪（２８﹒１％）、賽力斯（２１﹒５％）、理

想（１９﹒３％）、特斯拉（１８％）、極氪（１７﹒２％）等。

仍在投入期的小米不回避「賣一輛車虧６萬多」，但面對競爭對手環伺，最大的軟肋恐在產

能制約。盡管６月起工廠已開啟雙班制，但ＳＵ７鎖定訂單後仍預計需等待２４至２７周方能交

付，遠超特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３的３至５周，理想Ｌ６的２至４周，小鵬Ｐ７的１－２周。



＊小鵬ＭＯＮＡ狙擊，智駕競爭白熱化＊



交付期過長，不但引發遭詬病「飢餓營銷」、「黃牛倒賣」，更重要的是，衍生安撫粉絲、

維持熱度的挑戰，尤其是?值神似、價錢卻低出一大截的小鵬ＭＯＮＡ ＭＯ３將於下周二

（２７日）正式上市。創始人何小鵬早前已明言，「希望ＭＯＮＡ Ｍ０３下半年創造比小米

ＳＵ７更好的銷售。」

為此，小米７月斥資８﹒４２億元在北京買地，並開工汽車二期工廠建設，預期２０２５年

完工。為維持話題熱度，小米當月還發布跑車造型的ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ原型車，並據報最快明

年推出ＳＵＶ車型。

另一挑戰是，各路車企下半年的競爭策略重心，似已從「價格戰」轉向「配置戰」、「智駕

戰」，零重力沙發、車內冰箱、八屏交互、空氣懸挂等令人眼花繚亂之外，比亞迪的王傳福更喊

出「在智駕領域投注１０００億元研發」。同樣的趨勢並體現於騰訊、阿里擴大對國內ＡＩ新創

公司的投資，而小米有份投資的ＡＩ晶片製造商黑芝麻智能（０２５３３），月中上市以來已較

招股價跌去三成，未來或同冀望，「時間是最好的朋友」。

