【大國博弈】中國首７月晶片設備進口創新高，企業憂更多限制出台

《經濟通通訊社２２日專訊》據《彭博》報道，今年前七個月，中國晶片生產設備進口規模

創下紀錄，中國企業繼續加大採購力度，以免美國及其盟友進一步限制購買。

報道引述中國海關總署本周發布的最新貿易數據顯示，中國企業進口了價值近２６０億美元

的晶片生產設備，超越２０２１年創下的高位。而與此同時，美國、日本和荷蘭官員正就對中國

企業加強限制開展工作。

報道指出，過去一年，中國從東京電子、艾司摩爾控股（ＡＳＭＬ）和應用材料

（Ａｐｐｌｉｅｄ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）等半導體企業的採購規模飆升。在美國及其盟友收緊

對中國獲得最尖端技術的限制後，中國企業購買了更多較低端設備。此舉推動荷蘭對華出口升至

新高，７月超過了２０億美元，為史上第二次。

報道提到，荷蘭公司ＡＳＭＬ對中國的銷售額在第二季度飆升２１％，達到其總收入的近一

半；當中包括未受限制的較老設備，因北京方面推動生產更多傳統晶片。ＡＳＭＬ是製造尖端晶

片所需的最先進光刻設備的唯一一家供應商。中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）借

助ＡＳＭＬ較早一代的光刻機，在去年實現了技術突破。

行業組織ＳＥＭＩ ６月估計，中國晶片製造商的產量在今年增長１５％後，料在２０２５

年增長１４％，達到每月１０１０萬片晶圓，佔全球產量的近三分之一。（ｓｌ）

