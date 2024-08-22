《打擊貪腐》遼寧省前紀委副書記郝宏軍受賄７４９８萬，認罪候判

《經濟通通訊社２２日專訊》遼寧省大連市政協原黨組書記、主席郝宏軍受賄一案今日

（２２日）在河北省邯鄲市中級人民法院一審公開開庭審理。郝宏軍被控受賄逾７４９８萬元人

民幣，當庭認罪悔罪，法庭宣布擇期宣判。

根據河北省邯鄲市人民檢察院的起訴指控，郝宏軍在２００６年１月至２０２３年春節前，

利用擔任遼寧省營口市副市長，市公安局黨委書記、局長，遼寧省撫順市委常委、市紀委書記，

遼寧省大連市委常委、市紀委書記、監委主任，遼寧省紀委副書記、監委副主任，大連市政協主

席等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在銀行股份購買轉讓、

工程承攬、商品銷售、案件處理、職務晉升等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共

計折合人民幣７４９８萬餘元。

６１歲的郝宏軍去年２月５日農曆正月十五元宵節當日在大連市政協主席任上被拿下，並因

曾任撫順市、大連市紀委書記及省紀委副書記而被媒體形容為「紀檢內鬼」。同年７月，郝宏軍

被「雙開」。



＊所涉問題包括大肆干預插手案件處理＊



當時中紀委國家監委的通報顯示，郝宏軍的問題包括：對抗組織審查；不按規定報告個人有

關事項，在談話函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀利，敗壞任職單位選人

用人風氣；大肆收受禮金，利用職權為親屬經營活動謀利；將黨和人民賦予的權力異化為謀私的

工具，執紀違紀、執法犯法，大肆干預插手案件處理，嚴重敗壞紀檢監察幹部形象；甘於被「圍

獵」，與不法企業主沆瀣一氣，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方

面謀利，並非法收受巨額財物。去年８月，郝宏軍被正式逮捕，同年１２月被提起公訴。

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