《神州民企》萬科企業（０２２０２）獲對價２０億人幣擔保貸款

《經濟通通訊社２２日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，全資子

公司北京萬科企業及北京萬科匯通置業將所持北京萬金房地產開發股權及債權轉讓予嘉興東富正

啟投資合夥企業（有限合夥），對價為２０億元人民幣。

該集團指，北京萬金通過提供應收帳款質押，為該集團在交易履約等提供擔保。嘉興東富為

該集團併表主體。該集團指，對外擔保總額升至８８６﹒６３億元人民幣，佔去年末淨資產

３５﹒３５％。（ｗｈ）

