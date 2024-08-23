中煤能源中期純利跌１６％至１０７億人幣，息０﹒２２１元

《經濟通通訊社２３日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布截至
２０２４年６月３０日止中期業績，純利１０６﹒９５億元（人民幣。下同），跌１５﹒９９％
；每股盈利０﹒８１元，派息０﹒２２１元。
期內收入９２９﹒８４億元，跌１４﹒９７％，毛利２１３﹒５９億元，跌１０﹒８３％。
（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現，切勿誤信騙徒，如有疑問，請循官方渠道查詢► 了解詳情
23/08/2024 18:19
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２０２４年６月３０日止中期業績，純利１０６﹒９５億元（人民幣。下同），跌１５﹒９９％
；每股盈利０﹒８１元，派息０﹒２２１元。
期內收入９２９﹒８４億元，跌１４﹒９７％，毛利２１３﹒５９億元，跌１０﹒８３％。
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