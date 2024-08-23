中煤能源中期純利跌１６％至１０７億人幣，息０﹒２２１元

《經濟通通訊社２３日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布截至

２０２４年６月３０日止中期業績，純利１０６﹒９５億元（人民幣。下同），跌１５﹒９９％

；每股盈利０﹒８１元，派息０﹒２２１元。

期內收入９２９﹒８４億元，跌１４﹒９７％，毛利２１３﹒５９億元，跌１０﹒８３％。

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＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告









