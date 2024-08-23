《駐京專電》住建部：目標在今年底前交付３９６萬套住房

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》住建部副部長董建國稱，為了打好商品住

房項目保交房攻堅戰，住建部會同金融監管總局組織各地進行了一次「大起底」，全面排查在建

已售未交付的商品住房項目，鎖定了按照合同約定應該在今年年底前交付的３９６萬套住房，作

為保交房攻堅戰的目標任務。



＊銀行審批白名單項目５３００多個，審批貸款額近１﹒４萬億＊



他指出，為保交房攻堅戰開展了多項工作，其中在充分發揮城市房地產融資協調機制作用方

面，建立了國家、省、城市三級協調機制，推動符合條件的項目「應進必進」白名單，商業銀行

落實盡職免責要求，「應貸必貸」給予融資支持。目前，商業銀行已經按照審批程序通過了「白

名單」項目５３００多個，審批貸款金額近１﹒４萬億元人民幣，相關資金正按照項目的工程進

度陸續發放到位，有力支持項目建設交付。

此外，指導各地實行「一項目一方案一專班一銀行一審計一法官」處置模式。這個模式首先

鄭州試點探索，並將向全國推廣。對於符合條件的項目，納入「白名單」給予融資支持，保障項

目建設交付；對於資不抵債的項目，加快推進項目開發企業破產重組或清算，按照最高人民法院

關於債務清償的順位規定，優先保障購房人合法權益。

至於推進項目按時保質交付方面，建立了全國保交房信息系統，每套交付任務都做到「一合

同一戶一身份證號一聯繫電話」對應，交付一套、銷號一套。同時，指導各地切實加強項目工程

質量監管，確保交付項目具備入住條件，防止出現貨不對板的情況。

