  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

23/08/2024 12:01

《駐京專電》住建部：目標在今年底前交付３９６萬套住房

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》住建部副部長董建國稱，為了打好商品住
房項目保交房攻堅戰，住建部會同金融監管總局組織各地進行了一次「大起底」，全面排查在建
已售未交付的商品住房項目，鎖定了按照合同約定應該在今年年底前交付的３９６萬套住房，作
為保交房攻堅戰的目標任務。
　
＊銀行審批白名單項目５３００多個，審批貸款額近１﹒４萬億＊
　
　　他指出，為保交房攻堅戰開展了多項工作，其中在充分發揮城市房地產融資協調機制作用方
面，建立了國家、省、城市三級協調機制，推動符合條件的項目「應進必進」白名單，商業銀行
落實盡職免責要求，「應貸必貸」給予融資支持。目前，商業銀行已經按照審批程序通過了「白
名單」項目５３００多個，審批貸款金額近１﹒４萬億元人民幣，相關資金正按照項目的工程進
度陸續發放到位，有力支持項目建設交付。
　　此外，指導各地實行「一項目一方案一專班一銀行一審計一法官」處置模式。這個模式首先
鄭州試點探索，並將向全國推廣。對於符合條件的項目，納入「白名單」給予融資支持，保障項
目建設交付；對於資不抵債的項目，加快推進項目開發企業破產重組或清算，按照最高人民法院
關於債務清償的順位規定，優先保障購房人合法權益。
　　至於推進項目按時保質交付方面，建立了全國保交房信息系統，每套交付任務都做到「一合
同一戶一身份證號一聯繫電話」對應，交付一套、銷號一套。同時，指導各地切實加強項目工程
質量監管，確保交付項目具備入住條件，防止出現貨不對板的情況。

【你點睇】工聯會調查指外勞輸入政策影響漸現，多個行業失業比例較高，促暫停輸入外勞，你是否認同？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

千軍易得一將難求，港如何搶人才？

23/08/2024 07:45

大國博弈

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金