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AH股新聞

23/08/2024 08:52

《中國要聞》李強與白俄羅斯總統會談，加強發展戰略對接推進合作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國務院總理李強在白俄羅斯獨立宮與白俄
羅斯總統盧卡申科會談。李強表示，中方將繼續堅定支持白俄羅斯走符合本國國情的發展道路，
願同白方加強發展戰略對接，扎實推進各領域合作，穩步擴大貿易規模，實施好中白工業園等項
目，持續深化人文交流。中方願同白方進一步加強多邊協作，共同弘揚和平共處五項原則，倡導
平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發
展，維護廣大發展中國家共同利益。
　　盧卡申科表示，白中關係當前發展勢頭強勁，正處於歷史最高水平，兩國在涉及彼此核心利
益等重大問題上始終堅定相互支持。願同中方密切高層交往，深化經貿、農業、科技等領域務實
合作，積極參與習近平主席提出的重要全球倡議，推動白中全天候全面戰略夥伴關係取得更大發
展。
　
＊簽署服務貿易與投資等多項雙邊合作文件＊
　
　　李強在明斯克同白俄羅斯總理戈洛夫琴科舉行會談。兩國總理簽署了《中華人民共和國政府
和白俄羅斯共和國政府聯合公報》，共同見證簽署共建「一帶一路」合作、服務貿易與投資、綠
色發展、科技、人文、地方等領域多項雙邊合作文件。
　　李強表示，中方願同白方充分發揮兩國政府間合作委員會作用，加強發展戰略對接，高質量
共建「一帶一路」，進一步發掘貿易投資、數字經濟、綠色發展等領域合作潛力，拓展教育、文
化、旅遊等人文交流。中方願同白方加強在聯合國、上合組織等多邊機制的溝通協作，積極落實
三大全球倡議，推動踐行真正的多邊主義，攜手構建人類命運共同體。

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