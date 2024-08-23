《駐京專電》孫東：機器人在未來會成為人類更重要的合作夥伴

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》香港創新科技及工業局局長孫東在北京舉

辦的２０２４世界機器人大會主論壇上表示，機器人在未來會成為人類更重要的合作夥伴，更好

的服務於人類。機器人也會拓展到更多的應用場景，包括醫療服務、智慧製造和各種各樣的服務

場景，機器人可以更好的服務於人類的日常生活。

「人工智能進入一個新的時代，這可以助力機器人學會思考。未來機器人不僅僅有能力來執

行任務，也會有能力完成獨立的判斷。」孫東表示，除了人工智能之外，新能源、新材料、物聯

網等新技術也會為機器人未來的發展和應用帶來更多的機遇。「回到香港我們致力於打造更加多

用化的更友好的機器人應用生態系統，一方面是促進研發，另外一方面加強了在工業機器人方面

的投入做更多的製造、服務和物流方面的工作。」



＊機器人將會在老齡化扮演重要作用＊



孫東表示，相信機器人將會在老齡化問題方面扮演重要的作用，老齡化社會中老人會有移動

的問題，會有各種慢性病的困擾，機器人會成為非常好的健康護理服務的提供者，幫助我們管理

健康提供必要的護理，老齡化的社會中很多老人也會感覺到孤獨，機器人可以成為這些老人的陪

伴，可以照顧到他們的心理需求。另外，機器人也可以取代一部分的勞動力，來確保生產效率。

但他也指出，需要重視ＡＩ的影響，包括安全問題和道德問題，在未來ＡＩ如果不做好的話

會失控，因此要加強全球的合作並且在不同的利益相關者進行交流，建立一個合理的監管治理框

架。

