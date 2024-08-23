《駐京專電》住建部：加快改革完善商品房銷售及土地、金融等制度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國新辦舉行「推動高質量發展」系列主題

新聞發布會，住建部副部長董建國在會上表示，已有的房地產發展模式，是經過長期發展逐步形

成的，所以新模式的構建需要一個過程，需要不斷探索實踐。住建部將和有關部門密切配合，進

一步加強頂層設計，牢牢抓住讓民眾安居這個基點，加快改革完善商品房銷售以及土地、金融、

財稅等基礎性制度，以改革促制度創新、以改革促新模式構建、以改革促產業發展。



＊指導地方選擇新開發項目，賣地時約定實行現房銷售＊



他指出，住建部與有關部門一道，重點進行了幾方面工作：加大保障性住房建設和供給，完

善住房供應體系，滿足工薪收入群體剛性住房需求。有力有序推進現房銷售，指導地方選擇新的

房地產開發項目，在土地出讓時就約定實行現房銷售，結合實踐制定配套政策。他表示，不少地

方已經推出了一批現房銷售項目，探索商品房銷售制度改革。



＊推出項目「白名單」制度，給予合規項目融資支持＊



此外，建立城市房地產融資協調機制，推出項目「白名單」制度，以城市為單元、以項目為

對象，給予合規項目融資支持，推動房地產開發企業融資從依賴主體信用向基於項目情況轉變。

研究建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險制度，構建全生命周期房屋安全管理長效機制，目前

上海等２２個城市正在試點。同時，建設綠色、低碳、智能、安全的「好房子」。



