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AH股新聞

23/08/2024 11:42

《駐京專電》住建部倪虹：房地產市場仍處調整期，仍有很大潛力

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國新辦舉行「推動高質量發展」系列主題
新聞發布會，住建部部長倪虹在會上表示，當前，房地產市場供求關係發生重大變化，市場仍處
在調整期，隨著各項政策的實施，市場出現了積極的變化。從中國城鎮化發展進程看，房地產市
場仍有很大潛力和空間。只要堅定信心，因城施策，狠抓落實，就能促進房地產市場平穩健康發
展。
　
＊改革完善房地產開發、交易和使用制度＊
　
　　下一步，住建部有多項主要改革工作。在構建房地產發展新模式方面，要深刻領會「房子是
用來住的、不是用來炒的」定位，建設適應人民群眾新期待的好房子；以政府為主滿足剛性住房
需求，以市場為主滿足多樣化改善性住房需求；改革完善房地產開發、交易和使用制度，為房地
產轉型發展夯實制度基礎；在要素配置上，建立「人、房、地、錢」要素聯動新機制。
　　在推進建築業轉型升級方面，堅持標準引領、科技賦能，以改革完善建設工程招投標、工程
監理、工程造價、竣工驗收等一攬子基礎性制度為重點，著力打造現代化建築產業體系，構建誠
信守法、公平競爭、追求品質的市場環境，促進建築業高質量發展。

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