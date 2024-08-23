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AH股新聞

23/08/2024 10:31

《駐滬專電》上海國際航運中心地位保持全球第三，香港排第四

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》新一期新華．波羅的海國際航運中心發展
指數報告日前發布。報告顯示，２０２４年全球航運中心城市綜合實力前１０位分別為新加坡、
倫敦、上海、香港、迪拜、鹿特丹、雅典－比雷埃夫斯、寧波舟山、漢堡、紐約－新澤西。
　　其中，前６名的位次並未發生變化，上海繼續保持第三，表明全球範圍內航運資源集聚與配
置能力的分配格局趨於穩定。報告認為，２０２３年上海港在全球經濟不確定性與貿易局勢動蕩
環境下展現出強勁的韌性和適應能力，上海港成為諸多出口企業的首選門戶。同時，２０２３年
上海在航運指數衍生品領域實現新的突破，２０２３年８月１８日，集運指數（歐線）期貨在上
海期貨交易所全資子公司上海國際能源交易中心上市交易，成為中國期貨市場上市的首個國際化
航運指數期貨產品。
　　報告又指，郵輪產業的升級是上海國際航運中心綜合能力提升的又一體現。中國首艘國產大
郵輪「愛達．魔都號」試運營，以及華夏國際郵輪有限公司成立，都標志著中國郵輪產業鏈、供
應鏈管理能力邁上更高台階，展現上海國際航運中心持續發展的強勁動能。

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