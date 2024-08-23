《中國要聞》河南村鎮銀行「賦紅碼」事件官員任新職

《經濟通通訊社２３日專訊》近日，已擔任河南鄭州文旅局黨組書記數月的張琳琳引起媒體
關注，原因是張琳琳在２０２２年６月因對河南村鎮銀行儲戶被賦紅碼事件負重要領導責任，被
黨內嚴重警告、政務降級處分。
被處分時，張琳琳擔任共青團鄭州市委書記。根據官方報道，張琳琳在被處分後仍然擔任原
職。直至今年５月份，張琳琳履新鄭州文旅局黨組書記，並以新身份多次出席公開活動。近期，
張琳琳接受訪問，相關內容刊登在８月５日《鄭州日報》，使其履新消息受到更多人關注。
對於張琳琳的履新，鄭州市委組織部工作人員回應稱，關於張琳琳的幹部任用工作流程是沒
問題的，其個人工作調整是符合規定程序，目前已經關注網絡輿論，正在研判相關情況。
＊官員被處分後還能升職＊
其實，內地官員被處分後走上新崗位，並不鮮見。近年發生的鄭州特大暴雨災害、江蘇響水
爆炸事故、長春長生疫苗案等，都有不少廳級以上幹部被處分。個別官員在一段時間後轉崗新職
，甚至官升一級。
舉例來說，２０１８年７月，吉林長春長生公司問題疫苗案曝光，同年８月，一共七名省部
級高官被問責。
其中，時任國家市場監管總局黨組書記、副局長畢井泉被要求引咎辭職，是被處分高官中唯
一的正部級官員。２０２０年８月，在引咎辭職兩年後，畢井泉增補第十三屆全國政協委員、經
濟委員會副主任，２０２３年３月任十四屆全國政協常委、經濟委員會副主任。（ｌｃ）
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