《神州頭條》財經報章頭版摘要：ＩＰＯ網下報價擬與薪酬考核掛勾

《經濟通通訊２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共中央舉行紀念鄧小平誕辰１２０周年座談會

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中共中央２２日上午在人民大會堂舉行座談會，紀念鄧小平同志誕辰１２０周年。國家主席習近

平發表重要講話強調，必須繼續深入學習運用鄧小平理論，把他開創的中國特色社會主義事業繼

續推向前進。



國家稅務總局：「兩新」政策紅利逐步釋放

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國家稅務總局２２日發布的最新增值稅發票數據顯示，在國家鼓勵、地方政府支持等多因素帶動

下，４－７月，全國企業設備更新穩步推進，工業企業設備更新增速提升，新質生產力領域投入

力度加大；消費品以舊換新政策效果顯現，汽車、家電、家裝廚衛、智能產品等消費形勢總體較

好。



政策力挺，氫能產業發展空間打開

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促進綠色氫能產業發展又有新動作。國家能源集團２２日消息，國家能源集團和中國石化聯合主

辦的中央企業綠色氫能制儲運創新聯合體啟動會２１日在京召開。





《上海證券報》



中共中央舉行紀念鄧小平誕辰１２０周年座談會

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中共中央２２日上午在人民大會堂舉行座談會，紀念鄧小平同志誕辰１２０周年。國家主席習近

平發表重要講話強調，必須繼續深入學習運用鄧小平理論，把他開創的中國特色社會主義事業繼

續推向前進。



對ＩＰＯ網下報價的客觀性、審慎性進行回溯驗證

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中國證券業協會日前就關於修改《首次公開發行證券網下投資者管理規則》的決定向證券行業徵

求意見。此次修改內容主要涉及網下機構投資者ＩＰＯ報價客觀性、審慎性回溯，參與科創板網

下詢價和配售業務門檻要求，投研報告合理使用等內容。



深化醫藥衛生體制改革，促進「三醫」協同發展治理

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《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》對「深化醫藥衛生體制改革」

作出系統部署。專家表示，當前，我國科技創新與醫藥產業發展迎來新機遇，要重視「醫療、醫

保、醫藥」協同發展與治理，同時加快分級診療體系建設，提高產業創新能力，推動醫藥產業全

鏈條發展。





《證券時報》



大灣區與長三角為何行，其他區域該怎樣跟

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打造世界級綠色低碳產業集群，粵港澳大灣區和長三角被委以重任。在多位受訪人士看來，這是

一個必然選擇。兩地區是中國經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域。



中證協：ＩＰＯ網下報價與薪酬考核掛勾

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中國證券業協會正就修改《首次公開發行證券網下投資者管理規則》向行業徵求意見。新規提出

，要建立首發證券薪酬考核機制，綜合考量研究人員和投資決策人員的專業勝任能力、執業質量

、合規情況、業務收入等各項因素確定人員薪酬標準。



戰略性新興產業併購湧現

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政策暖風頻吹，越來越多的市場主體積極借助併購重組做大做強，資本市場併購重組進入新的窗

口期。「科創板八條」發布兩個月以來，科創板已有１４單併購重組案例落地。（ｌｃ）

