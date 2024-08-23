《鍾之日記》阿里趕入港股通，平保績後逆市升

《鍾之日記》８月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



市場靜待美國聯儲局主席鮑威爾周五在傑克森霍爾（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ）央行年會

上的講話，香江魚缸今日收跌，大市交投相對淡靜，全日成交只有７８７﹒７３億元。港股早段

捱沽，最多跌１４８點至１７４９３點，惟盤中內險股隨平保（０２３１８）業績造好領漲，加

上內需、石油股造好，港股跌幅逐漸收窄至２８點收市，全日報１７６１２點，跌２８點或

０﹒２％，連升三周累漲６６６點或３﹒９％。

網易（０９９９９）季績遜預期，收市插１０﹒３％，為表現最差藍籌。網易昨公布第二季

經調整純利按年跌１３％至７８億元人幣，差過市場預期，第二次中期息亦按年減少１７％至

８﹒７美仙，拖累股價全日大跌。

滬深股市今早低開後震盪走高，下午短暫倒跌，尾盤西部大開發概念股爆發，助力全日收市

定局，保險股全日強勢，住建部排查鎖定３９６萬套住宅，為年內保交樓定下目標，地產股升跌

互見。滬綜指全日升０﹒２％，全周累跌０﹒９％。兩市成交縮量至５１０２億元人民幣，較上

個交易日減少７％。



＊阿里有望下月納入港股通＊



阿里巴巴（０９９８８）今早公告，宣布新增香港為主要上市地，將於８月２８日在香港聯

交所主板主要上市，成為在港交所、紐交所雙重主要上市公司。公告稱，阿里在香港雙重主要上

市不涉及新股發行和融資。市場廣泛期待阿里在完成香港雙重主要上市後，將符合納入港股通條

件，最快有望於９月納入港股通。大摩早前報告亦指，阿里只要在９月４日前完成主要上市轉換

，當局最快９月６日公布把阿里巴巴納入港股通，並在９月９日開市時生效。一旦未能在９月納

入，將要待２０２５年３月恒生綜合指數調整時才有機會納入。

２０２２年７月，阿里巴巴提出在香港主要上市的申請。數據顯示，２０１９年，阿里巴巴

在香港第二上市以來，大部分公眾流通股已轉倉到香港。在香港和紐約雙重主要上市，將進一步

擴大來自中國內地及亞洲其他地區的投資者基礎，促進股東結構多元化，提升阿里港股的流動性

，也為投資者在公開市場持有及交易阿里股份提供更大的靈活性。

天風海外團隊測算，參照現在騰訊（００７００）、美團（０３６９０）港股通持倉佔比，

按照８個點左右港股通持倉佔比測算，有望帶來增量資金１２００億元左右。

阿里巴巴收升１％，報８２﹒６５元。



＊平保：美國減息有助帶動全球資本市場＊



中國平安績後大漲，一度見３５﹒８元的一個月高，收升３﹒６％，報３５﹒５５元。

中國平安上半年實現歸母淨利潤７４６﹒１９億元人民幣，同比增長６﹒８％；歸母營運利

潤７８４﹒８２億人民幣，同比微降０﹒６％。花旗發表研究報告指，中國平安今年上半年業績

表現大致符合預期，上半年新業務價值按年增１１％至２２３億元，遜市場預期。

中國平安聯席首席執行官郭曉濤在中期業績發布會上表示，監管及時出手降低預定利率，有

效防止了行業利差損惡化。對於平安來說，降低了負債成本，能夠有效保證產品結構均衡，有效

維持產品利潤率。

首席投資官鄧斌認為美國減息將有助帶動全球資本市場，當中包括亞太區以及中國股票市場

，而集團在海外投資投資風險可控，隨著全球減息周期開始，相關資產具有較顯著的增值潛力。

被問及如何看待滙豐控股（００００５）新管理層，副總經理付欣表示，滙豐是集團重要的

財務投資，也是集團險資配置的重要部分，但指不會對滙豐作出評價。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

