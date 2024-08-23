《中國要聞》京東、淘寶等五大網絡交易平台簽署合規經營自律公約

《經濟通通訊社２３日專訊》北京市市場監督管理局公布，在京浙滬三地市場監管部門指導

下，京東、淘寶、拼多多、抖音、快手２２日在京聯合簽署《網絡交易合規經營自律公約》，自

即日起實施。

《公約》從落實平台責任、消費者權益保護、嚴禁不正當競爭行為、規範價格行為、政企協

同共治五個方面發出倡議，共計２２條。

其中，在落實平台責任方面，《公約》強調平台經營者要建立健全信用評價機制、產品質量

抽查機制、廣告發布管理機制，加強網絡直播和短視頻營銷活動管理、短視頻內容管理，以及對

平台內競爭行為的規範管理。在消費者權益保護方面，《公約》強調平台經營者要依法保護消費

者個人信息，暢通消費者投訴渠道。在嚴禁不正當競爭行為方面，《公約》強調各平台經營者不

得利用自身優勢地位，擾亂市場公平競爭秩序。同時也要制定合理規則，防範利用規則牟利的惡

意行為，以及濫用規則對平台內經營者帶來不合理損失的行為。在規範價格行為方面，《公約》

強調明碼標價的規定要求，並從不得利用虛假的或者使人誤解的價格手段等多方面對價格行為進

行規範。在深化政企協同方面，《公約》倡議各平台企業與政府部門加強合作協同，及時響應重

大輿情、突發事件等緊急情況。（ｌｃ）

