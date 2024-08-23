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AH股新聞

23/08/2024 11:09

《中國要聞》民航局：７月客貨雙旺，旅客運輸量同比增１０﹒８％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》今日上午舉行的中國民航局新聞發布會介紹，７月份，航空運
輸生產呈現「客貨雙旺」，民航運輸規模創月度歷史新高。
　　７月份，全行業完成運輸總周轉量１３６﹒３億噸公里，同比增長１９﹒９％，較２０１９
年同期增長２０﹒３％；完成旅客運輸量６９１３﹒６萬人次，同比增長１０﹒８％，較
２０１９年同期增長１６﹒６％。其中，國內客運規模較２０１９年同期增長１９﹒５％，國際
客運規模突破６００萬人次，完成６１３﹒０萬人次，恢復到２０１９年同期的９３﹒０％。
　　全行業完成貨郵運輸量７５﹒２萬噸，同比增長２５﹒１％，較２０１９年同期增長
２２﹒０％。其中，國內、國際貨運規模較２０１９年同期分別增長５﹒４％和５５﹒２％。
　　運行保障方面，７月份，共保障各類飛行５７﹒４萬班，日均１８５１０班，日均同比增長
７﹒９％，較２０１９年同期增長８﹒０％。航班正常率為７４﹒７％。
　　民航全行業完成運輸航空飛行１２９﹒１萬小時，同比增長１０﹒５％；累計飛行５０﹒０
萬架次，同比增長６﹒１％。通用航空飛行１２﹒１萬小時，同比下降１０﹒２％。未發生運輸
航空事故，安全運行態勢總體平穩。（ｊｑ）

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