【聚焦數據】廣東首７月工業增加值同比增長５﹒７％

《經濟通通訊社２３日專訊》廣東省統計局公布，今年１－７月，廣東省規模以上工業增加

值２﹒２９萬億元，同比增長５﹒７％。分門類看，採礦業增加值增長５％，製造業增長

５﹒７％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長７﹒８％。

重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長１７﹒７％，比上半年（１７﹒６％

）高出０﹒１個百分點，拉動全省規模以上工業增長４﹒１個百分點。

高技術產品中，新能源汽車、智能手機、集成電路、工業機器人產量均實現兩位數增速，分

別增長２４﹒８％、１９﹒２％、３０﹒５％、３２％。



＊首７月固投降１﹒９％，消費增１％＊



１－７月，廣東省固定資產投資額同比下降１﹒９％；扣除房地產開發投資，固定資產投資

增長５﹒７％。在大規模設備更新政策等帶動下，設備工器具投資保持２３﹒４％的較高增速。

工業投資增長１４％，其中工業技改投資增長１６﹒３％。

高技術製造業投資中，電子及通信設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業同比均增長

２５﹒１％。此外，房地產開發投資下降１６﹒９％，商品房銷售面積下降２９﹒１％，降幅比

上半年收窄１﹒５個百分點。

１－７月，廣東省社會消費品零售總額２﹒７３萬億元人民幣，同比增長１％。按消費類型

分，商品零售、餐飲收入分別增長０﹒８％、２﹒９％。限額以上單位通過公共網絡實現商品零

售同比增長３﹒６％，增速比限額以上單位商品零售快５﹒４個百分點。（ｊｑ）

