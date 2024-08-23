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23/08/2024 17:47

【聚焦數據】廣東首７月工業增加值同比增長５﹒７％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》廣東省統計局公布，今年１－７月，廣東省規模以上工業增加
值２﹒２９萬億元，同比增長５﹒７％。分門類看，採礦業增加值增長５％，製造業增長
５﹒７％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長７﹒８％。
　　重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長１７﹒７％，比上半年（１７﹒６％
）高出０﹒１個百分點，拉動全省規模以上工業增長４﹒１個百分點。
　　高技術產品中，新能源汽車、智能手機、集成電路、工業機器人產量均實現兩位數增速，分
別增長２４﹒８％、１９﹒２％、３０﹒５％、３２％。
　
＊首７月固投降１﹒９％，消費增１％＊
　
　　１－７月，廣東省固定資產投資額同比下降１﹒９％；扣除房地產開發投資，固定資產投資
增長５﹒７％。在大規模設備更新政策等帶動下，設備工器具投資保持２３﹒４％的較高增速。
工業投資增長１４％，其中工業技改投資增長１６﹒３％。
　　高技術製造業投資中，電子及通信設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業同比均增長
２５﹒１％。此外，房地產開發投資下降１６﹒９％，商品房銷售面積下降２９﹒１％，降幅比
上半年收窄１﹒５個百分點。
　　１－７月，廣東省社會消費品零售總額２﹒７３萬億元人民幣，同比增長１％。按消費類型
分，商品零售、餐飲收入分別增長０﹒８％、２﹒９％。限額以上單位通過公共網絡實現商品零
售同比增長３﹒６％，增速比限額以上單位商品零售快５﹒４個百分點。（ｊｑ）

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