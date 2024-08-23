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AH股新聞

23/08/2024 11:31

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２８％，保險股發力平保大漲４％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市今早低開後震盪走高，滬綜指半日收０﹒２８％，深
成指升０﹒３７％。兩市半日成交３３７４億元（人民幣．下同），與上日同時段成交微增
０﹒２％。
　　保險股發力，中國平安（滬：６０１３１８）績後大漲，半日升４％，其他保險股亦跟漲，
中國太保　（滬：６０１６０１）、新華保險（滬：６０１３３６）齊揚３％，中國人壽
（滬：６０１６２８）升２﹒６％。
　　平保上半年實現歸母淨利潤７４６﹒１９億元，同比增長６﹒８％；歸母營運利潤
７８４﹒８２億元，同比微降０﹒６％。壽險及健康險、財產保險以及銀行三大核心業務保持增
長，三項業務合計歸屬於母公司股東的營運利潤７９５﹒６５億元，同比增長１﹒７％。但資管
、科技板塊繼續拖累利潤表現，其中資管板塊的歸母營運利潤同比下降８﹒２％、科技板塊則大
幅下降８３﹒２％。
　　花旗發表研究報告指，中國平安今年上半年業績表現大致符合預期，上半年新業務價值按年
增１１％至２２３億元，遜市場預期。
　　
＊華為概念股爆發＊
　
　　市場近日盛傳華為鴻蒙（ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　ＮＥＸＴ）的微信適配工作已經完成大部分
，若進展順利，用戶有望在ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　ＮＥＸＴ正式版中直接使用微信。華為鴻蒙概
念走強，常山北明（深：０００１５８）漲停，天音控股（深：０００８２９）漲８％。華為海
思概念股繼續沖高，深圳華強（深：００００６２）７連板。
　　華為海思概念股早盤繼續沖高，深圳華強（深：００００６２）７連板。深圳華強是海思主
要授權代理商之一，將參加下月９日的海思全聯接大會。公司在互動平台表示，公司代理原廠產
品線的銷售收入，受到原廠產品研發和推出的進度、產品的市場競爭力、銷售策略等因素的綜合
影響，提醒投資者留意。（ｃｔ）

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