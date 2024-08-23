《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２８％，保險股發力平保大漲４％

《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市今早低開後震盪走高，滬綜指半日收０﹒２８％，深

成指升０﹒３７％。兩市半日成交３３７４億元（人民幣．下同），與上日同時段成交微增

０﹒２％。

保險股發力，中國平安（滬：６０１３１８）績後大漲，半日升４％，其他保險股亦跟漲，

中國太保 （滬：６０１６０１）、新華保險（滬：６０１３３６）齊揚３％，中國人壽

（滬：６０１６２８）升２﹒６％。

平保上半年實現歸母淨利潤７４６﹒１９億元，同比增長６﹒８％；歸母營運利潤

７８４﹒８２億元，同比微降０﹒６％。壽險及健康險、財產保險以及銀行三大核心業務保持增

長，三項業務合計歸屬於母公司股東的營運利潤７９５﹒６５億元，同比增長１﹒７％。但資管

、科技板塊繼續拖累利潤表現，其中資管板塊的歸母營運利潤同比下降８﹒２％、科技板塊則大

幅下降８３﹒２％。

花旗發表研究報告指，中國平安今年上半年業績表現大致符合預期，上半年新業務價值按年

增１１％至２２３億元，遜市場預期。



＊華為概念股爆發＊



市場近日盛傳華為鴻蒙（ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ）的微信適配工作已經完成大部分

，若進展順利，用戶有望在ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ正式版中直接使用微信。華為鴻蒙概

念走強，常山北明（深：０００１５８）漲停，天音控股（深：０００８２９）漲８％。華為海

思概念股繼續沖高，深圳華強（深：００００６２）７連板。

華為海思概念股早盤繼續沖高，深圳華強（深：００００６２）７連板。深圳華強是海思主

要授權代理商之一，將參加下月９日的海思全聯接大會。公司在互動平台表示，公司代理原廠產

品線的銷售收入，受到原廠產品研發和推出的進度、產品的市場競爭力、銷售策略等因素的綜合

影響，提醒投資者留意。（ｃｔ）

