《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒２％成交縮，全周累跌０﹒９％

《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市今早低開後震盪走高，下午短暫倒跌，尾盤西部大開

發概念股爆發，助力全日收市定局，保險股全日強勢，住建部排查鎖定３９６萬套住宅，為年內

保交樓定下目標，地產股升跌互見。滬綜指全日升０﹒２％，全周累跌０﹒９％。兩市成交縮量

至５１０２億元（人民幣．下同），較上個交易日減少７％。

人民銀行全周收水共３４７１億元，關注下周一（２６日）延期續做的４０１０億元ＭＬＦ

，利率會否改變，本周二（２０日）公布的８月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持不變。

中共中央政治局今日召開會議，審議《進一步推動西部大開發形成新格局的若干政策措施》

，指出要立足功能定位和產業基礎，做強做大特色優勢產業，著力提升科技創新能力，推動傳統

產業轉型升級，深入推進美麗西部建設。新疆地區板塊尾盤衝高，西部牧業

（深：３００１０６）、熙菱信息（深：３００５８８）、西部建設（深：００２３０２）、天

山股份（深：０００８７７）等漲停。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３２７﹒１９ ＋０﹒４２

上證綜合指數 ２８５４﹒３７ ＋０﹒２０ ２１４６﹒００

上證Ａ股指數 ２９９１﹒５７ ＋０﹒２０

深證成份指數 ８１８１﹒９２ ＋０﹒２４ ２９５６﹒００

深圳創業板指數 １５４６﹒９０ ＋０﹒０２

上證Ｂ股指數 ２３０﹒８６ －０﹒０２ ０﹒７０

深證Ｂ股指數 １０７０﹒５５ ＋０﹒３１ ０﹒５０

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