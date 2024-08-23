  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

23/08/2024 15:08

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒２％成交縮，全周累跌０﹒９％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市今早低開後震盪走高，下午短暫倒跌，尾盤西部大開
發概念股爆發，助力全日收市定局，保險股全日強勢，住建部排查鎖定３９６萬套住宅，為年內
保交樓定下目標，地產股升跌互見。滬綜指全日升０﹒２％，全周累跌０﹒９％。兩市成交縮量
至５１０２億元（人民幣．下同），較上個交易日減少７％。
　　人民銀行全周收水共３４７１億元，關注下周一（２６日）延期續做的４０１０億元ＭＬＦ
，利率會否改變，本周二（２０日）公布的８月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持不變。
　　中共中央政治局今日召開會議，審議《進一步推動西部大開發形成新格局的若干政策措施》
，指出要立足功能定位和產業基礎，做強做大特色優勢產業，著力提升科技創新能力，推動傳統
產業轉型升級，深入推進美麗西部建設。新疆地區板塊尾盤衝高，西部牧業
（深：３００１０６）、熙菱信息（深：３００５８８）、西部建設（深：００２３０２）、天
山股份（深：０００８７７）等漲停。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３３２７﹒１９　＋０﹒４２　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２８５４﹒３７　＋０﹒２０　　　　２１４６﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　２９９１﹒５７　＋０﹒２０　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８１８１﹒９２　＋０﹒２４　　　　２９５６﹒００　　
　　深圳創業板指數　１５４６﹒９０　＋０﹒０２　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３０﹒８６　　－０﹒０２　　　　　０﹒７０　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０７０﹒５５　＋０﹒３１　　　　　０﹒５０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【你點睇】烏軍攻入俄國庫爾斯克州近兩周，並炸毀兩座重要橋樑，你認為俄烏戰爭會否急劇惡化？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

千軍易得一將難求，港如何搶人才？

23/08/2024 07:45

大國博弈

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金