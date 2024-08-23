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AH股新聞

23/08/2024 09:56

《Ａ股焦點》華為鴻蒙概念走強，常山北明漲停，天音控股飆７％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》華為鴻蒙概念走強，優博訊（深：３００５３１）、常山北明
（深：０００１５８）漲停，天音控股（深：０００８２９）漲７％，長虹美菱
（深：０００５２１）漲６﹒２％，法本信息（深：３００９２５）漲５﹒４％，拓維信息
（深：００２２６１）渭４﹒４％，潤和軟件（深：３００３３９）、東方中科
（深：００２８１９）、科藍軟件（深：３００６６３）、誠邁科技（深：３００５９８）等跟

　　市場近日盛傳華為純血鴻蒙（ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　ＮＥＸＴ）的微信適配工作已經完成大
部分，若進展順利，用戶有望在ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　ＮＥＸＴ正式版中直接使用微信。根據余
承東此前宣布，ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　ＮＥＸＴ將於第四季正式投入商用，華為Ｍａｔｅ　７０
系列將首發搭載鴻蒙ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　ＮＥＸＴ正式版。
　　此外，華為日前舉行「企業工作必備應用鴻蒙化」高峰論壇，３６０（滬：６０１３６０）
織語應邀出席並參與啟動「鴻蒙開發服務商領航計劃」授牌儀式。３６０織語啟動鴻蒙原生應用
開發，助推辦公應用鴻蒙化進程。（ｓｌ）

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