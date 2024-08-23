《中國要聞》尼泊爾解禁ＴｉｋＴｏｋ，促守法並促進當地遊游業

《經濟通通訊社２３日專訊》中國駐尼泊爾大使館經濟商務處表示，尼泊爾內閣會昨日

（２２日）晚間批准取消對ＴｉｋＴｏｋ的禁令。通信與信息技術部長會上表示，解除禁令的指

令要求ＴｉｋＴｏｋ須遵守政府制定的《社交媒體運營指南》，並滿足其他４個條件，一是促進

尼泊爾遊游業，二是投資提高尼泊爾公眾數字安全素養與識字率，三是提高公共教育質量，四是

加強對社交媒體語言的敏感性。

通信與信息技術部長並表示，不允許包括ＴｉｋＴｏｋ在內的所有社交媒體軟件傳播任何影

響社會和諧的煽動性信息，強調上述《指南》對所有社交媒體軟件具有同等約束力。

２０２３年１１月，尼泊爾前任政府以「挑釁社會和諧」為由在全國禁用ＴｉｋＴｏｋ，與

其他部分或完全封禁ＴｉｋＴｏｋ的國家所用的「（保護）國家安全和隱私」理由大為不同。時

任尼泊爾政府批評，Ｔｉｋｔｏｋ一直被用於分享「擾亂社會和諧、破壞家庭結構和社會關係」

的內容，且過去４年共錄得１６００多宗涉及ＴｉｋＴｏｋ的網絡犯罪行為。



＊ＴｉｋＴｏｋ同意與尼泊爾執法部門合作＊



《路透》昨引述一名尼泊爾政府消息人士稱，由於ＴｉｋＴｏｋ同意與尼泊爾執法部門合作

，解決與其相關的犯罪問題，並監管其內容，隨後尼泊爾內閣會議作出了這一解禁決定。

ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動方面回應稱，對這一決定「感到滿意」。

報道提到，在去年１１月禁用ＴｉｋＴｏｋ時，尼泊爾政府剛發布「２０２３年社交網站運

營指令」，要求在尼泊爾運營的社交媒體平台在尼泊爾設立辦事處或任命協調人員，並在通信與

信息技術部註冊。目前尼泊爾要求ＴｉｋＴｏｋ建立一個「聯絡點」，以全天候協助尼泊爾警方

的網絡部門抓捕罪犯，以及封鎖可能導致用戶自殺的不當內容。（ｓｌ）

