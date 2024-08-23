【大國博弈】路透：中國實體透過亞馬遜獲取先進晶片及ＡＩ能力

《經濟通通訊社２３日專訊》在美國致力限制對中國出口高端人工智能（ＡＩ）晶片之際，

《路透》引述中國一些公開的招標文件指出，與中國政府有關聯的中國實體正在使用亞馬遜或其

競爭對手提供的雲服務，以獲得美國先進晶片和ＡＩ能力，因為美國只限制商品、軟件或技術的

出口或轉讓，通過雲端提供對此類晶片或先進ＡＩ模型的訪問，並不違反美國法規。

報道指，經查閱過去一年中國公開數據庫中發布的５０多份招標文件，發現至少有１１家中

國實體曾尋求獲取受限制的美國技術或雲服務，當中４家明確將亞馬遜網絡服務（ＡＷＳ）列為

雲服務提供商，但它們是通過中國的中介公司、而不是直接從ＡＷＳ獲得該服務。

其中，深圳大學在一個ＡＷＳ帳戶上花２０萬元人民幣獲得使用由Ｎｖｉｄｉａ Ａ１００

和Ｈ１００晶片驅動的雲服務器的權限，用於一個未透露名稱的項目。美國禁止向中國出口這兩

款Ｎｖｉｄｉａ晶片，而深圳大學是通過中介運達科技（深：３００４４０）獲得有關服務。另

外，浙江杭州的之江實驗室因其ＡＩ模型無法從本土企業阿里巴巴（０９９８８）獲得足夠算力

，而打算斥１８﹒４萬元人民幣購買ＡＷＳ雲計算服務。之江實驗室研發自有大語言模型

（ＬＬＭ）ＧｅｏＧＰＴ。



＊報道指亞馬遜刻意宣傳招攬中國生意＊



報道指，深圳大學、運達科技、阿里雲均沒有回應；Ｎｖｉｄｉａ拒絕發表評論；之江實驗

室指並未完成此次購買。報道又引述亞馬遜雲業務發言人回應稱，在中國境內外提供ＡＷＳ服務

時，ＡＷＳ遵守所有適用的美國法律，包括貿易法。

不過，報道引述公開發帖、招標和市場營銷材料指出，亞馬遜不僅使中國企業獲取先進ＡＩ

晶片，還能讓它們訪問Ａｎｔｈｒｏｐｉｃ的Ｃｌａｕｄｅ等中國企業無法訪問的先進ＡＩ模型

。其中在針對ＡＷＳ開發人員和客戶的各種中文帖子中，亞馬遜強調了嘗試「世界級ＡＩ模型」

的機會，並提到中國遊戲公司Ｓｏｕｒｃｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ是使用Ｃｌａｕｄｅ的客戶

之一。

報道指出，就上述情況聯繫亞馬遜尋求評論後，亞馬遜更新了其中文頻道的數十條帖子，並

附上說明稱其部分服務在中國雲區域不可用，甚至刪除了幾條宣傳帖子，包括一條有關

Ｓｏｕｒｃｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ的帖子。Ｓｏｕｒｃｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ沒有回應

置評請求。（ｓｌ）

