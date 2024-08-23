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AH股新聞

23/08/2024 13:25

【ＦＯＣＵＳ】老黃減持　ＶＳ　華為新品，大國晶片戰續龍爭虎鬥

　　【ＦＯＣＵＳ】「ＡＩ教父」黃仁勛７月減持逾３﹒２億美元英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）股票
；中國首７月晶片生產設備進口額刷新紀錄；華為定於９月２１日在上海舉行「全聯接大會－開
發者日」－－三者之間有無關係？無論如何，佔據大模型ＡＩ晶片王者之巔的英偉達，未來將直
面愈來愈激烈的競爭，其中一大勁敵，正是料即將揭盅昇騰（Ａｓｃｅｎｄ）９１０Ｃ晶片的華
為。
　
＊昇騰９１０Ｃ或下月中開發者日亮相＊
　
　　眾星拱月的ＡＩ炒作周期是否已告一段落？某種程度而言，答案指向Ｙｅｓ。畢竟，「王者
」英偉達的股價，上月一度較歷史高點暴瀉三成（最新回落１２％），僅黃仁勛當月就拋售套現
逾３﹒２億美元，８月首周再套現３８００萬美元。盡管老黃仍持有自家公司約７６００萬股，
但眼下英偉達的市佔率（７０％至９５％）、叫價力（毛利率７８％），未來都閃現更多不確定
性。
　　除了已短兵相接的超微（ＡＭＤ）、英特爾（Ｉｎｔｅｌ），中國市場的銷售額（今年預估
達１２０億美元）料同迎新勁敵－－傳聞將於下月華為「全聯接大會－開發者日」上登場、擬於
１０月發售的全新ＡＩ晶片昇騰９１０Ｃ。
　　鑒於美國出口禁令，英偉達的旗艦晶片Ｈ１００並不能直接出口中國，轉而提供Ｈ２０、
Ｌ２０、Ｌ２三款「特供版」晶片。不過，三款中性能最強大的Ｈ２０，在中國境內受青睞程度
不及華為的昇騰９１０Ｂ，而最新昇騰９１０Ｃ據報性能媲美Ｈ１００以及英偉達開發中的最新
「特供版」Ｂ２０。
　
＊中國加緊採購，台積電落戶歐洲＊
　
　　根據「開發者日」的議程，將涉及生成式ＡＩ、ＡＩ模型與部署、機器視覺等最前沿領域，
而眼下的懸念是，面對昇騰９１０Ｃ初期訂單逾７萬塊，以及ＳｅｍｉＡｎａｌｙｓｉｓ預計明
年產量１３０萬至１４０萬塊
，如何確保產能？
　　海關總署數據就顯示，首７月，中國進口晶片生產設備高達近２６０億美元，超越２０２１
年的紀錄。盡管昇騰９１０Ｃ料仍將採用７納米製程（Ｈ１００為４納米），但使用深紫外光刻
機（ＤＵＶ）的生產效能遠低於極紫外光（ＥＵＶ）光刻機，未來勢需大量投入。就在５月，財
政部牽頭註冊國家集成電路產業投資基金三期，籌資約４８０億美元。
　　無獨有偶，就在周二（２０日），德國總理朔爾茨、歐盟委員會主席馮德萊恩等集體出席了
台積電在德國東部城市德累斯頓的晶片工廠動工儀式，此是繼日本熊本、美國亞利桑那之後，首
次布局歐洲，月產能約４萬塊１２納米晶片。相比之下，中芯國際正在北京市郊建設的京城新廠
，月產能目標為１０萬塊１２納米晶片。
　　中國晶片突破封鎖的步伐片刻不停，但要追趕３╱５納米先進製程，並實現２０２５年晶片
自給率７０％目標，仍是「雄關漫道真如鐵」。

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