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AH股新聞

23/08/2024 17:45

《中國要聞》央視：國家主席習近平應約與英國首相施紀賢通電話

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《央視新聞》報道，國家主席習近平今日（２３日）下午應
約同英國首相施紀賢通電話。習近平祝賀施紀賢就任英國首相，並指中方高度重視英方關於加強
接觸對話的願望，願同英方保持各層級交往，推動中英關係行穩致遠。
　　習近平又表示，中國將加快發展新質生產力，推動新型工業化，這將為包括英國在內的世界
各國提供更多新機遇。中方願同英方在相互尊重基礎上開展平等對話，增進了解互信，加強發展
戰略對接，拓展金融、綠色經濟、人工智能等領域合作，深化人文交流，讓互利共贏成為中英關
係的主基調。
　　施紀賢表示，發展更加緊密的英中合作關係符合雙方長遠利益，兩國加強經貿、金融、教育
、清潔能源、醫藥衛生等領域合作，有利於促進各自發展，共同應對氣候變化等全球性挑戰。英
方希望同中國加強各層級、各領域接觸對話，推動兩國務實合作和機制性交流取得積極成果，本
著相互尊重的精神發展長期、穩定、具有戰略意義的英中關係。英方願同中方就重大國際和地區
問題保持溝通，並重申英方長期堅持一個中國政策立場沒有改變。（ｓｌ）
　　

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