《中國要聞》官媒：硅片大廠ＴＣＬ中環減產，開工率降至七成

《經濟通通訊社２３日專訊》據《證券時報》報道，多家行業機構發布的信息顯示，本周有

硅（港譯「矽」）片龍頭企業率先減產。報道引述多名業內人士指出，本周減產的硅片大廠是

ＴＣＬ中環（深：００２１２９），其開工率降至７０％。不過，ＴＣＬ中環方面回應稱，「公

司開工率稍微調整了一些，（但下調）沒那麼誇張」。另一家硅片大廠隆基綠能

（滬：６０１０１２）的硅片開工率則變化不大，業內人士表示，隆基綠能有提產，但負荷依然

不高。



＊行業協會本周未公布硅片開工率數據＊



報道並指出，以往中國有色金屬工業協會硅業分會每周發布產業鏈價格的同時，會同時發布

行業硅片開工率情況，不過本周並未發布硅片開工率數據。上周兩家一線企業開工率分別維持在

５５％和９５％。報道引述業內人士認為，考慮到會影響到企業，故硅業分會本周未發布相關數

據。

報道又提到，本周Ｎ型Ｇ１０Ｌ、Ｎ型Ｇ１２兩種規格硅片成交價格環比均跌逾６％。業內

分析指出，目前硅片行業超半數庫存集中在一兩家企業中，短期內這幾家企業的生產計劃將成為

市場關注的重點方向；中長期，隨著產業鏈各環節產能加快清出，市場價格也有望回歸到合理水

平。（ｓｌ）

