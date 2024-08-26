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AH股新聞

26/08/2024 14:51

《駐京專電》消費不振、品牌到期，鼎泰豐華北１４分店十月底關閉

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》進軍內地近２０年的「鼎泰豐」宣布，由
於品牌期限屆滿，包括北京、天津和青島的華北１４家分店，預計１０月底結束營業。
　　北京恒泰豐餐飲有限公司宣布，由於公司營業執照二十年期限已滿且董事會未能就續展達成
一致意見，公司決定於２０２４年１０月３１日前陸續結束以下１４家門店：北京漁陽店、
ＳＫＰ店、西單店、芳草地店、ＡＰＭ店、國貿店、翠微百貨店、世紀金源店，天津恒隆店、萬
象城店，以及青島嘉年華﹒海信廣場ＶＩＬＬＡＧＥ店、海信廣場店，和西安ＳＫＰ店、廈門磐
基店。
　　據台媒報道，鼎泰豐在中國華北１４家分店結束營業，其主要原因為有間餐飲公司持有經營
執照的是外資身分，且剛好在今年到期，而營業續展需要所有股東同意，但有一名股東認為，在
疫情期間，整體餐飲業的經營情況不太理想，所以決定不再經營。約有８００名員工面臨資遣問
題，鼎泰豐將會按照年資給予資遣費。另外，鼎泰豐與商場的租約尚未到期，也需進行賠償，再
加上資遣費用，鼎泰豐須支出近６０００萬人民幣。
　　鼎泰豐１９７２年成立於台灣，是著名的小籠包品牌。鼎泰豐和大成集團於２００４年起，
合作成立北京恒泰豐餐飲有限公司，在大陸華北地區和廈門經營餐飲品牌「鼎泰豐」。此外，鼎
泰豐亦與另一合作夥伴在大陸華東區域經營餐飲品牌「鼎泰豐」。

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